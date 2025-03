Présidentielle 2026 : La Fcbe, une opposition pas comme les autres

Depuis l’annonce par Paul Hounkpè, Secrétaire Exécutif National du parti Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), de l’entame des négociations avec la majorité présidentielle pour obtenir les parrainages nécessaires à la participation de son parti à l’élection présidentielle de 2026, une véritable onde de choc a secoué la classe politique béninoise. Cette annonce, perçue comme une contradiction flagrante avec les principes d’opposition affichés par la Fcbe, suscite des interrogations quant à l’évocation du chef de l’Etat dans le processus.

Le parti Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), dirigé par Paul Hounkpè, a récemment annoncé son intention de négocier des parrainages auprès des partis de la majorité présidentielle en vue des élections générales de 2026. Cette démarche vise à satisfaire aux exigences du nouveau code électoral béninois, qui stipule que les duos candidats à l’élection présidentielle doivent être parrainés par 15% des députés et/ou maires, soit 28 élus. Actuellement, la Fcbe compte sept maires et cherche à obtenir les parrainages manquants auprès des partis de la mouvance présidentielle. Cette initiative continue de susciter des interrogations quant à une possible incohérence avec la position d’opposition de la Fcbe. Cependant, Paul Hounkpè a clarifié que ces négociations porteront sur les programmes électoraux et non sur la gouvernance actuelle du président Patrice Talon, dont le mandat se termine en 2026. Il a insisté sur le fait que la Fcbe reste une formation politique indépendante, non inféodée à d’autres partis, et qu’elle n’envisage pas de soutenir une autre formation politique lors des prochaines élections.

