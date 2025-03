Rencontres entre Yayi, Houngbédji, Amoussou : De quoi donner l’insomnie aux partisans de Talon?

Boni Yayi (Photo Présidence)

Depuis le début de l’année 2025, l’ancien président béninois Thomas Boni Yayi a entrepris une série de rencontres avec des figures emblématiques de la politique nationale. Ces visites, officiellement motivées par la présentation des vœux du Nouvel An, suscitent des interrogations. Le 1er février 2025, Boni Yayi s’est rendu au domicile de Nicéphore Soglo, premier président de l’ère du renouveau démocratique. Le lendemain, il a rencontré Adrien Houngbédji, ancien président de l’Assemblée nationale, à Porto-Novo. Ces visites ont été suivies, le 11 février, d’une rencontre avec Bruno Amoussou, figure historique de la politique béninoise et ancien président de l’Union Progressiste le Renouveau (UPR).

Plus récemment, le 13 février, Boni Yayi a présenté ses vœux à Théodore Holo, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Ces rencontres successives entre Yayi et des anciens leaders politiques pourraient être perçues comme une volonté de renforcer les liens avec des figures éminentes qui ont marqué la vie politique béninoise. Certains analystes estiment que ces rencontres viseraient peut-être à préparer une stratégie commune en vue des prochaines échéances électorales. Même si ces rencontres ont fait l’objet d’une communication mesurée de la part des protagonistes, elles traduisent néanmoins une volonté claire. Boni Yayi, qui reste la figure de proue du parti Les Démocrates, semble vouloir rassembler autour de lui les anciens leaders politiques qui, bien que vieillissants, disposent toujours de réseaux et d’une influence considérable. Il est important de noter que ces consultations entre figures historiques de la politique béninoise interviennent dans un contexte où le pays traverse des tensions politiques marquées par des débats sur la gouvernance, la justice et les libertés individuelles. L’expérience et la sagesse de ces anciens dirigeants pourraient être mises à contribution pour rappeler les valeurs fondamentales qui ont fait du Bénin un modèle démocratique en Afrique. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp du journal La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)

La suite de cet article est réservé aux abonnés: Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement ou abonnez-vous ici