Restauration: des géants américains battus par un groupe chinois

Depuis l’avènement du fast-food mondial, McDonald’s, Starbucks et Subway règnent en maîtres sur la restauration internationale avec leurs dizaines de milliers d’établissements. Ces empires américains, symboles de la mondialisation culinaire, ont longtemps semblé incontestables jusqu’à l’apparition soudaine d’un challenger asiatique encore méconnu en Occident.

Mixue Ice Cream & Tea bouleverse désormais la hiérarchie établie en déployant plus de 45 000 boutiques à travers la Chine et onze nations étrangères. Née d’une modeste échoppe de glace pilée créée par Zhang Hongchao en 1997 à Zhengzhou, cette chaîne de bubble tea a séduit une clientèle majoritairement jeune grâce à ses prix défiant toute concurrence – environ un dollar par boisson – et sa mascotte emblématique, un bonhomme de neige couronné baptisé « Snow King ».

Un modèle économique révolutionnaire

L’entreprise, aujourd’hui dirigée par le frère du fondateur, a commercialisé 7,1 milliards de verres en 2023, devenant ainsi le deuxième distributeur mondial de boissons fraîches. Sa stratégie commerciale innovante ne repose pas sur la vente directe aux consommateurs mais sur un modèle où presque tous ses points de vente sont franchisés, les propriétaires étant obligés d’acheter fournitures, équipements et ingrédients exclusivement auprès de Mixue.

Cette maîtrise intégrale de la chaîne d’approvisionnement a généré des résultats financiers impressionnants: 2,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023 (+49%) et 420 millions d’euros de bénéfices (+58%). Son introduction en bourse à Hong Kong a confirmé l’enthousiasme des investisseurs avec une hausse spectaculaire de 43,21% dès le premier jour et une levée de fonds de 444 millions de dollars.

Les analystes du secteur envisagent désormais une possible expansion vers l’Amérique du Nord, un marché évalué à mille milliards de dollars. Avec des prévisions annonçant une croissance annuelle de 17% du marché chinois des boissons à emporter jusqu’en 2028 et une consommation future estimée à 51 gobelets par habitant et par an en Chine, l’ascension fulgurante de Mixue pourrait bien n’être que le début d’une nouvelle ère dans l’industrie mondiale de la restauration rapide.