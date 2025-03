Sahara occidental : la CAF prend une décision majeure

Le différend historique entre l’Algérie et le Maroc autour du Sahara Occidental ne cesse d’alimenter les tensions diplomatiques entre les deux voisins. Si cette rivalité s’exprime principalement sur le terrain politique, elle s’est également transportée dans le monde du sport, notamment sur les pelouses du football africain. Face à l’escalade, la Confédération africaine de football (CAF) a récemment durci sa position en interdisant toute référence politique sur les maillots des clubs engagés dans ses compétitions.

Cette décision fait suite à un litige opposant l’Union sportive de la médina d’Alger (USMA) à la Renaissance sportive de Berkane (RSB). En cause, le maillot du club marocain floqué d’une carte du Maroc intégrant le Sahara Occidental, un symbole jugé inacceptable par l’USMA et les autorités algériennes. Après plusieurs mois de contentieux, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a tranché le 26 février 2025, rappelant que les règlements de la CAF et de la FIFA interdisent toute forme de message politique dans les compétitions sportives.

Publicité

La CAF, se conformant à cette décision, a renforcé son cadre réglementaire en précisant que tout maillot arborant des éléments à connotation politique sera interdit. Désormais, chaque club engagé dans une compétition africaine devra soumettre ses équipements à une validation préalable pour garantir leur conformité aux règles de neutralité édictées par l’instance dirigeante du football africain.

Cet épisode témoigne une fois de plus de l’impact du conflit du Sahara Occidental sur les relations entre Alger et Rabat, où le sport devient un nouvel espace d’affrontement symbolique. En l’espace de quelques années, plusieurs événements ont illustré cette tension dans le football, entre boycotts et polémiques sur l’organisation de compétitions.

Si le sport a souvent été perçu comme un vecteur de rapprochement entre les peuples, le football maghrébin peine à échapper aux querelles politiques. En instaurant des règles plus strictes, la CAF espère contenir ces tensions et préserver la neutralité du football africain. Mais tant que le conflit du Sahara Occidental restera irrésolu, il est à craindre que cette rivalité continue de déborder sur les stades et au-delà.