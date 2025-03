Santé: voici le classement des 20 meilleurs hôpitaux dans le monde

Photo d'illustration : chambre d'hôpital

Dans un monde où l’accès aux soins de qualité devient une priorité absolue, les infrastructures hospitalières représentent la colonne vertébrale des systèmes de santé nationaux. Leur qualité et leur efficacité déterminent non seulement la capacité d’un pays à répondre aux crises sanitaires, comme l’a démontré la récente pandémie, mais aussi son aptitude à garantir le bien-être quotidien de sa population. Les hôpitaux d’excellence, dotés d’équipements de pointe et de personnel hautement qualifié, constituent des centres névralgiques où convergent recherche médicale, innovation thérapeutique et prise en charge personnalisée des patients, influençant directement les indicateurs de santé publique tels que l’espérance de vie et la mortalité évitable.

Un palmarès mondial dominé par les États-Unis

Le classement annuel des meilleurs hôpitaux mondiaux établi par le magazine Newsweek pour l’année 2025 révèle une prédominance américaine aux premières places. La Mayo Clinic de Rochester (Minnesota) décroche la première position, suivie par la Cleveland Clinic (Ohio). La troisième marche du podium est occupée par un établissement canadien, le Toronto General – University Health Network.

Le Johns Hopkins Hospital (Maryland) et l’hôpital universitaire Karolinska de Stockholm complètent le top 5. Les États-Unis placent également le Massachusetts General Hospital de Boston à la sixième position et le Ronald Reagan UCLA Medical Center de Los Angeles au treizième rang.

L’Europe n’est pas en reste avec la présence remarquée de la Charité – Universitätsmedizin de Berlin (7e), l’hôpital universitaire de Zurich (10e) et l’AP-HP – Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière de Paris (11e), meilleur établissement français du classement.

La France bien représentée avec 17 établissements

L’Hexagone affiche une belle performance avec 17 établissements figurant parmi les 250 meilleurs hôpitaux mondiaux. La Pitié-Salpêtrière mène la danse à la 11e place mondiale, devançant l’Hôpital européen Georges-Pompidou (29e). Le CHU de Lille, par l’intermédiaire de l’hôpital Claude-Huriez, réalise également une performance notable en se classant 26e.

La diversité du système hospitalier français est mise en lumière dans ce palmarès qui distingue tant des établissements publics que privés. Parmi ces derniers, l’hôpital Saint-Joseph à Paris (104e) et Santé Atlantique à Saint-Herblain près de Nantes (71e) obtiennent des positions honorables.

En région, plusieurs centres hospitaliers universitaires marquent leur territoire: le groupe hospitalier Pellegrin à Bordeaux (75e), l’hôpital Purpan à Toulouse (132e), l’hôpital Lyon Sud à Pierre-Bénite (143e) ou encore l’Hôtel-Dieu du CHU de Nantes (230e).

Ce classement, établi à partir d’une méthodologie rigoureuse comprenant des enquêtes auprès de professionnels de santé, des données d’expérience patient et des indicateurs de qualité hospitalière, constitue une référence précieuse pour orienter les patients en quête d’excellence médicale.

