Terrorisme : la promesse ferme d’Ibrahim Traoré aux burkinabè

Ibrahim Traore (DR)

Le terrorisme représente l’une des menaces les plus graves auxquelles les nations doivent faire face de nos jours. Le Sahel, en particulier, est confronté à une montée en puissance de ce phénomène déstabilisateur qui touche plusieurs pays de la région. Face à cette situation, les pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) comme tous les pays touchés par le phénomène se sont engagés dans une lutte résolue contre cette menace. Dans ce cadre, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a exprimé son engagement ferme à éradiquer le terrorisme de son pays et a promis de transformer le Burkina Faso en un bastion de résistance face à cette violence.

Lors d’une rencontre avec les familles des militaires tombés sur le terrain, le président Traoré a renouvelé sa détermination à venger les combattants tués et à assurer la sécurité et la souveraineté du pays. En rendant hommage aux forces armées, il a souligné l’importance de la mémoire nationale et du respect dû à ceux qui sacrifient leur vie pour protéger la patrie. Ses propos, marqués par une grande émotion, reflètent la volonté d’unité nationale dans cette guerre contre le terrorisme.

Publicité

Ce discour de solidarité ont été prononcés par le président Traoré lors de la clôture de la conférence nationale sur la reconstruction psychosociale et l’autonomisation des veuves et des orphelins des forces combattantes. Cette conférence, qui s’est tenue du 11 au 13 mars, a permis de discuter de questions cruciales telles que la scolarisation des enfants des militaires, l’insertion professionnelle des veuves et orphelins, et le soutien à l’entrepreneuriat, afin de garantir un avenir digne à ceux qui ont perdu leurs proches dans les combats. Le président a mis en avant des initiatives visant à renforcer le soutien aux familles affectées par cette guerre, tout en insistant sur la nécessité de reconstruire le tissu social et économique du pays après chaque épreuve.

La promesse de Ibrahim Traoré de faire du Burkina Faso un « tombeau du terrorisme » s’inscrit dans un contexte de profondes réformes et d’engagements multiples, tant sur le plan sécuritaire que socio-économique. Toutefois, la mise en œuvre de ces objectifs dépendra de la coopération nationale et internationale, ainsi que de la capacité à maintenir un front uni contre les groupes armés terroristes. Dans cette perspective, chaque étape de la reconstruction, qu’elle soit d’ordre psychosocial, économique ou sécuritaire, jouera un rôle déterminant dans la quête de paix et de stabilité pour le peuple burkinabé.