TikTok : Trump fait une grosse annonce

Photo de Kon Karampelas

TikTok, la plateforme de partage de vidéos qui a connu une ascension fulgurante ces dernières années, a fait face à des difficultés notables aux États-Unis ces derniers mois. Accusée par les autorités américaines de menacer la sécurité nationale en raison de ses liens avec la Chine, elle a été au centre de débats politiques et économiques. Sous l’administration de Joe Biden, des actions législatives ont été prises pour interdire l’application, visant à protéger la sécurité des données personnelles des utilisateurs américains. Cependant, la situation semble prendre un tournant décisif avec l’annonce de Donald Trump concernant un potentiel accord pour la vente des activités américaines de TikTok.

Lors de son déplacement à bord de l’Air Force One, Donald Trump a évoqué un avenir possible pour la plateforme aux États-Unis, assurant qu’un accord allait être conclu pour la vente des activités de TikTok. Bien que ByteDance, la société mère de TikTok, n’ait pas confirmé son intention de céder ses parts, Trump a souligné l’intérêt grandissant d’acheteurs potentiels. Des entreprises comme la start-up d’intelligence artificielle Perplexity AI et le Project Liberty, porté par Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille, sont sur les rangs pour acquérir la plateforme. Ces discussions, menées sous la pression des autorités américaines, visent à répondre aux préoccupations sur la sécurité des données et à éviter une interdiction de l’application, fixée au 5 avril, selon la loi votée en 2020.

Publicité

Trump a précisé que la vente des activités américaines de TikTok pourrait aussi impliquer des discussions avec la Chine, bien qu’il n’ait pas révélé de détails sur ce sujet. Il a ajouté que la popularité de TikTok auprès des jeunes, qui lui avait permis de remporter un large soutien électoral, était un facteur clé dans sa volonté de préserver la plateforme. Selon lui, l’application pourrait être un levier important pour les républicains, qui ont historiquement eu plus de difficulté à séduire le public jeune. Ce soutien à TikTok témoigne de l’importance stratégique que l’ex-président accorde à la plateforme, au-delà des préoccupations de sécurité.

Ce nouveau développement pourrait marquer une nouvelle étape dans la saga TikTok aux États-Unis, bien que de nombreux obstacles restent à franchir avant qu’un accord ne soit concrétisé. Le 5 avril, date limite imposée par la loi, approche à grands pas, et le sort de la plateforme américaine demeure suspendu aux négociations en cours.