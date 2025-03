Transport en Afrique : un projet pour booster le secteur ferroviaire

Photo de Linus Mimietz sur Unsplash

Dans une volonté affirmée de moderniser son infrastructure de transport, l’Ouganda lance un vaste programme de renforcement de son réseau ferroviaire. Au cœur de cette initiative, l’acquisition de 10 locomotives diesel et électriques pour améliorer la capacité de transport sur le chemin de fer à écartement métrique. Cette opération, menée par l’Uganda Railways Corporation (URC), bénéficie d’un financement conséquent de la Banque africaine de développement (BAD), à hauteur de 175,8 milliards de shillings ougandais, soit environ 48 millions de dollars.

Le secteur ferroviaire ougandais joue un rôle clé dans l’acheminement des marchandises, notamment vers les pays voisins enclavés comme le Rwanda, le Soudan du Sud et la RDC. En renforçant son parc de locomotives, le pays espère fluidifier les échanges commerciaux et réduire la pression sur son réseau routier souvent saturé.

Cette initiative s’inscrit dans une vision plus large visant à faire du rail un pilier central du transport de marchandises et de passagers. La BAD, partenaire clé du développement des infrastructures en Afrique, finance cet achat stratégique. Pour l’Ouganda, ce soutien financier permet d’accélérer un programme de modernisation ferroviaire qui vise non seulement à accroître la fiabilité du transport ferroviaire, mais aussi à rendre le réseau plus compétitif face aux autres modes de transport.

Si les nouvelles locomotives incluent des modèles électriques, cela pourrait marquer une transition vers une exploitation plus durable du réseau ferroviaire ougandais. L’adoption progressive de solutions électriques s’inscrit dans une logique de réduction des coûts énergétiques et de limitation de l’empreinte carbone du secteur des transports, un enjeu de plus en plus pressant sur le continent.

Avec cette modernisation, l’Ouganda se positionne comme un acteur clé du corridor ferroviaire d’Afrique de l’Est. Une amélioration de son réseau pourrait attirer davantage d’investissements et renforcer les échanges commerciaux avec ses voisins. À terme, cette initiative pourrait également s’intégrer à des projets plus vastes de développement ferroviaire régional, comme la Standard Gauge Railway qui vise à relier plusieurs pays d’Afrique de l’Est par une infrastructure ferroviaire moderne.