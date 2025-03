Trump: ces critiques qui ne passent pas auprès de ses alliés

Photo : © WALTER

L’administration Trump a récemment provoqué une nouvelle controverse diplomatique après la divulgation de messages privés critiquant durement les alliés européens. Un échange sur l’application Signal, accidentellement révélé, a mis en lumière des propos particulièrement acerbes sur l’Europe, qualifiée de « parasite » et de « passager clandestin » du système de défense américain.

Ces échanges, initialement axés sur des frappes militaires potentielles contre les rebelles houthis au Yémen, ont révélé une profonde frustration au sein de l’administration, notamment exprimée par le vice-président JD Vance et le secrétaire à la Défense Pete Hegseth.

Des relations transatlantiques tendues

Donald Trump a publiquement assumé ces déclarations, affirmant que les Européens avaient été des « profiteurs » et critiquant ouvertement leurs engagements militaires et financiers. Sa rhétorique s’inscrit dans une stratégie de longue date visant à remettre en question les contributions européennes au sein de l’OTAN.

La réaction européenne a été immédiate et sans équivoque. Diplomates et responsables politiques ont exprimé leur colère et leur sentiment de trahison, soulignant la profondeur de la fracture diplomatique actuelle. Un haut responsable européen a même déclaré : « C’est dur de lire ce qu’ils pensent vraiment de nous quand ils croient que personne ne les écoute. »

Quel avenir pour les relations américano-européennes ?

Face à ce désengagement américain, l’Union européenne cherche désormais à reprendre le contrôle de sa sécurité. Un sommet est prévu à Paris pour discuter du soutien à l’Ukraine, et des plans d’investissement militaire d’environ 800 milliards d’euros sont à l’étude. Comme l’a résumé un diplomate : « Il n’y a pas d’alliance sans confiance. Et aujourd’hui, la confiance n’y est plus. »

Les prochains mois s’annoncent dont particulièrement tendus, d’autant qu’à ces troubles politiques, s’ajoutent également des tensions économiques. En effet, le président Trump souffle le chaud et le froid sur la question des tarifs douaniers. Son imprévisibilité pourrait ainsi se traduire par de nouveaux tarifs sur les exportations européennes (peu importe le type de produit).