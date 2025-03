Trump: cette annonce qui fait tanguer le secteur automobile

© Carlos Barria, Reuters

Donald Trump a provoqué une onde de choc mondiale en annonçant mercredi l’instauration de droits de douane supplémentaires de 25 % sur les automobiles importées. Ces nouvelles taxes porteront le taux total de taxation à 27,5 % de la valeur des véhicules et s’appliqueront à toutes les voitures non fabriquées aux États-Unis.

Elles entreront en vigueur le 2 avril, avec une collecte débutant dès le 3 avril. Le président américain justifie cette mesure par la nécessité de protéger la richesse économique nationale. La réaction internationale a été immédiate et virulente.

La fédération des constructeurs automobiles allemands a qualifié cette décision de « signal fatal pour le libre-échange », tandis que le Premier ministre canadien Mark Carney a dénoncé une « attaque directe contre les travailleurs » canadiens, promettant de défendre leurs intérêts.

Un impact global massif

Les conséquences économiques de cette mesure s’annoncent considérables pour les constructeurs internationaux. Au Japon, où l’automobile représente près d’un tiers des exportations vers les États-Unis, le Premier ministre Shigeru Ishiba a averti de possibles mesures de rétorsion. Les géants Toyota et Hyundai ont déjà subi des répercussions boursières immédiates, avec une chute significative de leurs actions.

Le conseiller au commerce Peter Navarro justifie ces taxes en accusant l’Allemagne et le Japon de vouloir « affaiblir » l’industrie automobile américaine, soulignant que seulement 19 % des moteurs vendus aux États-Unis sont fabriqués sur place. Les constructeurs américains eux-mêmes ne sont pas épargnés, possédant des usines à l’étranger qui alimentent le marché américain.

Des conséquences potentiellement désastreuses

Même les constructeurs américains s’inquiètent des répercussions. Ford, GM et Stellantis ont prévenu du risque d’augmentation des prix pour les consommateurs, plaidant pour la compétitivité de la production nord-américaine. Elon Musk, proche allié de Trump, a lui-même reconnu que ces droits de douane auront un effet « non négligeable » sur le coût de production des Tesla, notamment via les pièces détachées importées.