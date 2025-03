Un drone turc établit un record inédit

Photo : Baykar (DR)

Le secteur des drones connaît une évolution rapide, portée par l’innovation technologique et l’émergence de plusieurs fabricants à l’échelle internationale. Parmi eux, un constructeur turc s’est récemment distingué en établissant un record mondial avec l’un de ses modèles. Cet exploit illustre les avancées réalisées dans ce domaine stratégique et renforce l’intérêt croissant pour ces aéronefs sans pilote, utilisés à des fins diverses, notamment dans les secteurs militaire et civil.

Le drone Akıncı, fabriqué par la société turque Baykar, a franchi un cap inédit en dépassant les 100 000 heures de vol. Ce chiffre remarquable, annoncé par Baykar dans un communiqué relayé par l’agence Anadolu, confirme la fiabilité et la robustesse de cet appareil qui a déjà démontré ses capacités en atteignant une altitude record de 45 118 pieds. Déployé initialement dans l’espace aérien turc, il représente une avancée significative dans l’arsenal technologique des pays qui l’ont intégré à leur flotte.

Selon Abderrahmane Mekkaoui, spécialiste des affaires militaires, l’endurance exceptionnelle de l’Akıncı constitue un atout stratégique, notamment pour les missions de surveillance et de renseignement dans des zones sensibles. Un expert en sécurité souligne également que les spécifications techniques et les capacités de combat de cet appareil renforcent considérablement les capacités opérationnelles des forces qui l’exploitent.

Au-delà de cet exploit technologique, la société Baykar a également consolidé sa présence internationale en créant « Atlas Defence », une entité dédiée à la conception, la fabrication et la maintenance de drones. Avec un capital de 2,5 millions de dirhams, cette structure marque une étape supplémentaire dans le développement de l’industrie de défense, illustrant la volonté de renforcer l’autonomie technologique en matière d’équipements stratégiques.

L’essor des drones et leur adoption croissante par divers acteurs traduisent l’importance de ces équipements dans les enjeux de défense et de surveillance. L’exploit accompli par l’Akıncı ne fait que confirmer cette tendance et témoigne du dynamisme d’un secteur en constante évolution.