Une star du PSG frappée par un drame familial

Photo : Abaca / Icon Sport

Perdre un enfant pendant la grossesse est une épreuve d’une immense douleur pour les parents. Ce moment, chargé d’espoir et d’anticipation, se transforme en une profonde tristesse qui laisse souvent des séquelles émotionnelles durables. Qu’il survienne à un stade précoce ou avancé, un tel drame confronte les familles à un deuil intime et difficile à surmonter. Malheureusement, cette douleur n’épargne personne, et récemment, un joueur du Paris Saint-Germain a été frappé par cette épreuve.

Marquinhos et son épouse Carol Cabrino attendaient leur quatrième enfant. Mais la joie de cette nouvelle a laissé place à la tristesse lorsque la jeune femme a révélé sur les réseaux sociaux avoir fait une fausse couche à neuf semaines de grossesse. Dans une vidéo partagée sur Instagram, elle a exprimé son chagrin avec des mots poignants : « La grossesse n’a pas progressé, mon bébé est devenu un petit ange. » Un message empreint de douleur qui a rapidement suscité une vague de soutien de la part de leurs proches et des supporters du joueur brésilien.

Publicité

Pendant que ce drame familial survenait, Marquinhos se trouvait en Amérique du Sud pour disputer les qualifications de la Coupe du monde 2026 avec l’équipe nationale brésilienne. Un contexte qui a sans doute rendu la nouvelle encore plus difficile à encaisser pour le capitaine du PSG. De son côté, Carol Cabrino, âgée de 31 ans, a fait part de son besoin de se rétablir physiquement et mentalement. « Maintenant, je me rétablis, je dois essayer de retrouver ma santé mentale. Je ne souhaite ça à personne, mais ça peut arriver… », a-t-elle confié à ses abonnés.

Le couple, qui partage déjà la vie de trois enfants – Eduarda, 7 ans, Enrico, 5 ans, et Marina, 2 ans – doit désormais surmonter cette épreuve avec courage et résilience. Leur histoire rappelle combien la perte d’un enfant à naître reste un sujet douloureux, souvent tabou, mais qui touche de nombreuses familles à travers le monde.