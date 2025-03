Uranium: ce risque qui pèse sur l’Europe et les USA

Illustration d'une mine à ciel ouvert (Photo: Gérald Dallaire)

L’uranium constitue une ressource stratégique majeure, tant pour la production d’énergie nucléaire civile que pour les applications militaires. Élément fondamental dans la génération d’électricité bas-carbone, il représente aujourd’hui environ 10% de la production électrique mondiale et jusqu’à 70% dans certains pays comme la France. Sur le plan militaire, l’uranium enrichi demeure la matière première des arsenaux nucléaires, conférant aux nations qui le maîtrisent un avantage géopolitique considérable. Cette double importance explique pourquoi la sécurisation de son approvisionnement est devenue un enjeu critique pour les économies occidentales.

Un marché sous tension croissante

Le marché mondial de l’uranium pourrait bientôt entrer dans une « ère de pénurie » selon le Financial Times. Cette alerte, partagée également par le Center for Strategic and International Studies (CSIS) dans un rapport publié début février, intervient à un moment critique. L’Agence internationale de l’énergie prévoit que la consommation électrique mondiale augmentera massivement ces prochaines années, nécessitant d’ajouter annuellement l’équivalent de toute la consommation japonaise d’ici 2027.

Publicité

Cette pression sur la demande énergétique provient de multiples secteurs: l’électrification industrielle, l’expansion des systèmes de climatisation, la transition vers des transports électriques et l’explosion du numérique. Face à ces besoins colossaux, le nucléaire apparaît comme une solution incontournable pour de nombreux pays occidentaux cherchant à décarboner leur économie tout en garantissant leur indépendance énergétique.

Selon les projections de la World Nuclear Association, la demande mondiale d’uranium devrait connaître une hausse spectaculaire, passant de 65 650 tonnes actuellement à environ 180 000 tonnes annuelles d’ici 2040, soit presque un triplement. Cette croissance exponentielle résulte des programmes ambitieux de développement nucléaire lancés aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Des vulnérabilités d’approvisionnement préoccupantes

Le Kazakhstan, leader mondial produisant 37% de l’uranium mondial, montre des signes d’essoufflement inquiétants. Kazatomprom, le géant minier national, a récemment annoncé son incapacité à augmenter sa production en raison d’une pénurie d’acide sulfurique, ingrédient essentiel à l’extraction. Cette situation révèle des faiblesses structurelles dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, malgré les investissements réalisés pour y remédier.

Pour échapper aux possibles restrictions russes, le Kazakhstan développe actuellement une nouvelle route commerciale traversant la mer Caspienne. Si cette initiative pourrait réduire les dépendances géopolitiques occidentales, elle engendre des coûts supplémentaires significatifs, illustrant la complexité croissante du commerce international de ce minerai stratégique.

Publicité

L’effondrement des prix suite à la catastrophe de Fukushima en 2011 avait considérablement ralenti l’activité extractive, particulièrement en Asie centrale et en Afrique. Aujourd’hui, alors que la demande repart fortement à la hausse, la capacité de ces régions à relancer rapidement leur production suscite des interrogations légitimes. Ce décalage temporel entre besoin immédiat et capacité productive crée un risque tangible de tension sur les approvisionnements pour l’Europe et les États-Unis dans les années à venir.

Bien que les ressources géologiques d’uranium restent abondantes et que les stocks actuels demeurent conséquents, la complexité des chaînes d’approvisionnement et les nouvelles réalités géopolitiques font peser une menace réelle sur la sécurité énergétique occidentale à moyen terme.