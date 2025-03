USA: Trump punit Zelensky en suspendant l’aide militaire

Photo : BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Lors d’une audience vendredi dernier, les échanges entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky ont rapidement révélé d’importantes divergences sur la voie à suivre pour parvenir à une cessation des hostilités. Au cours de cette entrevue, le président américain a clairement exprimé son désaccord face aux positions du dirigeant ukrainien, créant ainsi une tension qui a ouvert la voie à une réévaluation du soutien militaire accordé à Kiev.

Interruption des transferts d’équipements

L’administration Trump a décidé de mettre en pause les envois d’armes et d’équipements approuvés précédemment, affectant ainsi des livraisons dont la valeur cumule plus de 65 milliards de dollars depuis le début de la guerre en Ukraine. Cette décision concerne principalement les approvisionnements non encore effectués et est présentée comme une mesure temporaire visant à réexaminer l’impact de ce soutien sur la dynamique du conflit.

Pressions pour modifier la stratégie ukrainienne

Selon plusieurs responsables américains, cette suspension a pour objectif d’encourager le président ukrainien à repenser sa stratégie en vue d’engager des négociations avec la Russie. Par ailleurs, bien qu’une somme d’environ 3,8 milliards de dollars reste disponible, la mise en pause de ces transferts traduit une volonté de redéfinir les modalités de l’aide militaire, dans l’optique de faciliter un cessez-le-feu.