USA: voici la première menace selon les autorités

Armée chinoise ( (Mark Schiefelbein/AP/SIPA))

La Chine a transformé son arsenal militaire à une vitesse vertigineuse ces dernières décennies. Partant d’une armée essentiellement terrestre dans les années 1990, Pékin dispose aujourd’hui de la plus grande marine au monde en nombre de navires, d’une force aérospatiale modernisée et d’un réseau de missiles balistiques impressionnant. Cette métamorphose militaire s’accompagne d’investissements colossaux dans les technologies émergentes comme l’intelligence artificielle, l’informatique quantique et les capacités spatiales. La stratégie chinoise vise clairement à contester la domination américaine dans le Pacifique tout en étendant son influence globale, notamment via l’initiative « la Ceinture et la Route » qui comprend désormais des composantes militaires stratégiques.

La menace chinoise supplante les préoccupations traditionnelles

Selon l’« Évaluation annuelle des menaces » publiée le 25 mars par les services de renseignement américains, la Chine a détrôné la Russie, l’Iran et la Corée du Nord comme principale source d’inquiétude pour Washington. Le document, élaboré sous la direction de Tulsi Gabbard, directrice du renseignement américain, qualifie sans ambiguïté la Chine de « menace militaire la plus complexe et la plus sérieuse pour la sécurité nationale » des États-Unis.

Cette évaluation marque un tournant significatif dans la hiérarchie des menaces identifiées par les autorités américaines. Le rapport désigne Pékin comme « l’acteur le plus susceptible de menacer les intérêts américains au niveau mondial », reflétant l’évolution des priorités stratégiques américaines face à la montée en puissance chinoise.

Une puissance calculatrice aux multiples facettes

Malgré cette classification alarmante, les analystes américains soulignent que la Chine adopte une approche plus mesurée que d’autres adversaires potentiels. Contrairement à la Russie, l’Iran ou la Corée du Nord, Pékin évite les provocations directes et privilégie une stratégie de long terme, méticuleusement planifiée.

Les cyberattaques constituent l’un des principaux vecteurs d’inquiétude identifiés dans le rapport. Les services de renseignement américains ont documenté de nombreuses opérations informatiques chinoises ciblant des infrastructures critiques et des institutions stratégiques américaines. Ces attaques numériques s’inscrivent dans une approche multidimensionnelle qui combine pressions économiques, militaires et technologiques.

L’évaluation américaine révèle également une préoccupation croissante concernant l’expansion des capacités militaires chinoises, notamment dans le domaine naval et aérospatial. Ces développements bouleversent l’équilibre des forces dans la région Indo-Pacifique et contraignent les États-Unis à repenser fondamentalement leur posture défensive.