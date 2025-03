Yayi et Soglo annoncés au Niger : Que sont devenues les conclusions de la 1ère visite ?

Photo : DR

Depuis le coup d’État militaire au Niger en juillet 2023, les relations diplomatiques entre le Bénin et le Niger ont été mises à rude épreuve. Les tensions se sont intensifiées, affectant divers secteurs, notamment l’économie et la sécurité. Dans ce contexte délicat, les anciens présidents béninois Nicéphore Soglo et Thomas Boni Yayi ont entrepris des missions de médiation pour apaiser les tensions et restaurer les liens historiques entre les deux nations. Les présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yayi sont invités à nouveau par le président de la transition du Niger Abdourahamane Tiani dans le cadre du rétablissement des relations entre le Bénin et le Niger. L’annonce a été faite le lundi 10 mars 2025 sur RFI par l’ancien président Nicéphore Soglo en personne. En effet, le 26 juillet 2023, le général Abdourahamane Tiani a pris le pouvoir au Niger à la suite d’un coup d’État, renversant le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. Cette prise de pouvoir a été condamnée par la communauté internationale, notamment par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), qui a imposé des sanctions économiques et diplomatiques au Niger. Le Bénin, membre de la Cedeao, a initialement soutenu ces sanctions, ce qui a conduit à une détérioration des relations avec le Niger. La fermeture des frontières terrestres et le blocage des exportations de pétrole nigérien via le pipeline traversant le Bénin ont exacerbé les tensions.

Intervention des anciens présidents béninois

Face à l’impasse diplomatique, les anciens présidents béninois Nicéphore Soglo et Thomas Boni Yayi ont décidé d’intervenir en tant que médiateurs. Le 24 juin 2024, ils se sont rendus à Niamey pour rencontrer le général Tiani et d’autres hauts responsables nigériens. L’objectif principal de cette mission était de plaider pour un retour rapide à des relations fraternelles et séculaires entre les deux pays. Les discussions ont porté sur la nécessité d’un dialogue constructif pour aplanir les divergences apparues depuis le coup d’État. Lors de cette rencontre, les anciens présidents ont insisté sur l’importance de suivre les traces des pères fondateurs des deux nations et de travailler sans relâche à la coprospérité. Ils ont également proposé la mise en place d’une commission tripartite, composée de représentants des gouvernements béninois et nigériens, ainsi que des deux anciens présidents, pour faciliter le dialogue et trouver des solutions aux problèmes en suspens. Malgré cette rencontre, la frontière entre les deux pays reste toujours fermée surtout du côté du Niger. Certes les deux pays ont nommé leurs ambassadeurs respectifs, mais les relations diplomatiques restent très peu actives entre eux.

