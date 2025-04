Absence de candidats déclarés aux élections de 2026 au Bénin : un fait inédit à moins d’un an du scrutin

À moins d’un an des élections générales prévues pour avril 2026, le Bénin se trouve dans une situation inédite : l’absence quasi totale de candidats déclarés. Cette situation, une première depuis l’adoption du régime du renouveau démocratique, soulève des interrogations sur les raisons d’un tel silence politique.​

Aucun candidat déclaré, du moins officiellement pour les élections de 2026 au Bénin. Aucune allusion n’est même faite nulle part ni dans aucune intervention publique sur la participation de tel ou tel à ces élections. Et pourtant, nous sommes à moins d’un an du scrutin et comme l’a dit un responsable politique il y a peu, le pays traverse une période de pré-campagne. Même si selon les textes, c’est à six mois du vote que les candidatures seront déposées, le Bénin n’a encore jamais connu une pareille situation. Par le passé, à pareil moment, les électeurs ont une idée plus ou moins claire des leaders qui seront en position. La presse nationale aurait même annoncé que tel est cheval partant ou que tel soutient tel. Mais là rien. En effet, les élections générales de 2026 au Bénin comprendront trois scrutins : présidentiel, législatif et communal. Selon les nouvelles dispositions du Code électoral, les candidatures pour l’élection présidentielle devront être déposées auprès de la Commission électorale nationale autonome (CENA) au plus tard le 11 octobre 2025, soit six mois avant le scrutin prévu pour le 12 avril 2026, pour ce qui concerne les élections présidentielles. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp du journal La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)

La suite de cet article est réservé aux abonnés: Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement ou abonnez-vous ici