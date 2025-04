Afrique : 140 millions $ pour booster les services numériques

Le Nigeria continue d’affirmer ses ambitions dans le secteur des services numériques, un domaine devenu central dans la stratégie de diversification économique du pays. Dans cette dynamique, l’annonce récente de la société américaine Equinix vient renforcer les perspectives d’un écosystème numérique plus robuste en Afrique de l’Ouest. Le géant mondial des infrastructures numériques prévoit un investissement de 140 millions de dollars au cours des deux prochaines années, ciblant prioritairement le Nigeria, où la demande en connectivité, en services cloud et en data centers ne cesse de croître.

Cet engagement financier stratégique traduit la confiance d’Equinix dans le potentiel nigérian à devenir un hub numérique régional. L’entreprise entend ainsi moderniser et étendre ses installations, avec la construction d’un nouveau centre de données à Port Harcourt, dans le sud du pays, et l’agrandissement de son troisième data center déjà opérationnel à Lagos, capitale économique du Nigeria. Ces investissements visent à répondre à une demande exponentielle portée par la croissance du commerce électronique, la digitalisation de l’administration publique, l’émergence de la fintech et l’explosion de l’utilisation des services en ligne.

L’arrivée d’un acteur mondial comme Equinix n’est pas anodine. Elle intervient à un moment où le Nigeria accélère la mise en œuvre de sa stratégie numérique nationale, qui ambitionne de faire du secteur des TIC l’un des principaux moteurs de croissance, d’emploi et de transformation sociale. Avec une population jeune et hyper connectée, un tissu entrepreneurial dynamique et une diaspora numérique influente, le Nigeria possède des atouts considérables pour s’imposer comme une puissance technologique africaine.

Au-delà de l’aspect économique, ces investissements contribueront à renforcer la souveraineté numérique du pays, à améliorer la résilience de son infrastructure de données et à favoriser l’émergence de nouveaux services, plus rapides, plus sécurisés et plus accessibles. Dans un contexte mondial marqué par la compétition technologique et les enjeux liés à la maîtrise des données, le choix du Nigeria comme pôle d’investissement régional apparaît comme un pari sur l’avenir.