Afrique : 180 millions $ pour financer un projet ferroviaire

Dodi Achmad - Unsplash

L’ambition d’une Afrique de l’Ouest plus connectée se précise. Le projet d’interconnexion ferroviaire entre le Nigeria et le Niger, l’un des chantiers majeurs en matière d’intégration sous-régionale, vient de franchir une étape décisive. En effet, la Banque d’Investissement de la CEDEAO (BIDC) à appuyer le projet avec un financement de 180 millions $.

Conçu pour relier la ville de Kano, dans le nord du Nigeria, à Maradi, importante agglomération commerciale au Niger, ce projet d’infrastructure est structuré autour d’une voie ferrée à écartement standard. Il s’inscrit dans une stratégie plus large visant à améliorer les liaisons transfrontalières, faciliter le commerce intra-régional et désenclaver les économies de l’hinterland sahélien.

Publicité

D’un coût global estimé à 1,82 milliard de dollars, le projet a été confié en janvier 2021 à Mota-Engil Nigeria, filiale du groupe portugais Mota-Engil, dans le cadre d’un contrat « clé en main complet ». Cela signifie que l’entreprise est responsable non seulement de la conception et de la construction de la ligne, mais aussi de son financement partiel et de la livraison du matériel roulant.

Ce modèle garantit une exécution intégrée, censée limiter les retards et optimiser la cohérence technique du projet. Au-delà de l’infrastructure en elle-même, cette ligne de chemin de fer représente un outil de transformation économique pour les deux pays. Elle promet de fluidifier les flux de marchandises, de réduire les coûts de transport, et de dynamiser les échanges entre l’Afrique sahélienne et les ports nigérians de l’Atlantique.

En reliant Maradi, ville stratégique pour le commerce régional, aux zones industrielles nigérianes, le projet devrait favoriser l’intégration des chaînes de valeur régionales et offrir de nouvelles perspectives aux exportateurs nigériens. Sur le plan géopolitique, cette initiative témoigne aussi de la volonté du Nigeria de renforcer son rôle de locomotive économique de la CEDEAO, tout en consolidant ses liens avec ses voisins enclavés.