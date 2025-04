Afrique : 2 pays veulent nouer une alliance renforcée dans le numérique

Photo d'illustration - unsplash

À l’heure où l’économie mondiale se digitalise à grande vitesse, deux nations ouest-africaines affichent leur volonté de ne pas rester en marge de cette révolution. Le Nigeria et la Gambie entament une nouvelle ère de coopération dans le domaine du numérique, avec pour objectif commun : stimuler la croissance économique, créer des opportunités pour leur jeunesse et favoriser l’émergence d’un écosystème technologique inclusif et durable.

Lors de récentes discussions bilatérales, les autorités nigérianes et gambiennes ont évoqué des pistes concrètes pour faire converger leurs efforts dans le secteur numérique. Le Nigeria, fort de son expérience en tant que géant technologique du continent s’est engagé à soutenir la Gambie dans le renforcement de son infrastructure technologique et de son cadre réglementaire.

Un des points majeurs de cette coopération réside dans la proposition du Nigeria d’introduire des politiques incitatives, notamment des exonérations fiscales ciblées pour les jeunes pousses technologiques gambiennes. L’objectif recherché est d’attirer les investisseurs, encourager l’innovation locale et favoriser les échanges de compétences entre les deux pays.

Mais cette alliance ne se limite pas aux seules infrastructures ou aux mesures fiscales. Elle ambitionne aussi de jeter les bases d’un écosystème numérique régional, dans lequel les talents circuleraient librement, les innovations seraient partagées, et les jeunes entreprises pourraient s’implanter dans un environnement stimulant, au-delà des frontières nationales.

Du côté de Banjul, cette coopération est perçue comme un catalyseur de transformation. La Gambie, bien que plus modeste en taille et en ressources, veut tirer profit de ce partenariat pour former ses jeunes, numériser ses administrations et faire émerger un tissu entrepreneurial capable de rivaliser sur la scène africaine.