Afrique : 2400 tonnes de riz livrées par la Chine

Dans un contexte mondial où les chaînes d’approvisionnement restent fragilisées par les crises climatiques et géopolitiques, la coopération sino-togolaise s’illustre une nouvelle fois à travers un geste de solidarité concret. Ce mardi 22 avril, la Chine a officiellement finalisé la livraison de 2400 tonnes de riz destinées au Togo, dans le cadre de son programme d’assistance alimentaire d’urgence.

Révélée par nos confrères de Togo First, cette opération d’envergure, entamée en janvier dernier, s’est achevée par une cérémonie officielle à Lomé. Elle marque le succès d’un partenariat logistique et diplomatique piloté conjointement par les deux pays. La cargaison, évaluée à près de 1,74 milliard FCFA, a été acheminée en quatre phases, démontrant un engagement durable plutôt qu’un simple geste ponctuel.

Le dernier lot, constitué de 659 tonnes, vient parachever cette opération, saluée par les autorités togolaises comme un appui stratégique à la résilience alimentaire des populations vulnérables. Cette livraison ne se résume pas à une aide alimentaire. Elle illustre une dynamique de coopération renforcée entre la Chine et le Togo, dans un esprit d’équilibre et de co-développement.

Pékin, fidèle à sa doctrine de « coopération gagnant-gagnant », investit depuis plusieurs années dans des projets agricoles, d’infrastructures et de santé sur le sol togolais, participant à la diversification des partenariats du pays. Face aux défis que représente l’insécurité alimentaire, le gouvernement togolais a multiplié les initiatives pour sécuriser les stocks stratégiques et stabiliser les prix des denrées de première nécessité. Le riz livré par la Chine viendra renforcer ces efforts, en soutenant notamment les programmes sociaux et les filets de sécurité mis en place dans les zones les plus exposées à la pauvreté et à la volatilité des prix.