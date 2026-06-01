Dembélé vs Mbappé : un duel décisif pour le Ballon d'Or 2026

Tenant du titre et double champion d’Europe avec le PSG, Ousmane Dembélé aborde la Coupe du Monde 2026 comme le favori naturel à sa propre succession au Ballon d’Or. Mais son coéquipier en équipe de France, Kylian Mbappé, toujours en quête d’un premier sacre individuel à 27 ans, se positionne en rival direct dès lors que les deux hommes porteront le même maillot bleu cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La course au Ballon d’Or 2026, dont la cérémonie est fixée au 26 octobre à Londres — pour la première fois hors de Paris, en hommage à Stanley Matthews, premier lauréat du trophée en 1956, n’a jamais été aussi resserrée à ce stade de la saison. Harry Kane, Michael Olise, Lamine Yamal et Declan Rice figurent également parmi les prétendants sérieux, mais aucun ne s’est détaché par une saison écrasante. Le résultat final sera fortement influencé par la Coupe du monde, puisque ses matchs font partie de la période prise en compte par les votants, qui s’étend d’août 2025 à début août 2026.

Le PSG ne suffit pas à trancher

Dembélé a livré une saison dense avec Paris. L’ailier international français a terminé meilleur buteur et passeur du club toutes compétitions confondues, avec 20 buts et 10 passes décisives en 38 matchs, selon les données de Footmercato. Il a aussi établi le record du PSG en Ligue des Champions avec 14 buts impliqués sur une seule campagne. Le club parisien a remporté le titre européen pour la deuxième année consécutive le 30 mai à Budapest face à Arsenal, ajoutant au palmarès collectif de l’ailier la Coupe intercontinentale et le Trophée des Champions 2025.

Mbappé, lui, présente un bilan en club moins reluisant. Après une saison au Real Madrid marquée par une blessure au genou et une élimination précoce en Ligue des Champions, le capitaine des Bleus n’a pas accumulé les trophées. Son dossier individuel reste pourtant solide : 48 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, selon Goal.com, et un titre de meilleur buteur de la Ligue des Champions 2026 avec 15 réalisations, selon la Fédération française de football.

Le Mondial comme ultime arbitre

C’est sur ce point que le journaliste Laurent Perrin, dans Le Parisien, tranche nettement : « Si la France est championne du monde, Dembélé a des chances de conserver son Ballon d’Or, c’est sûr. Mais dans ce cas, son principal concurrent pourrait être Kylian Mbappé. » Perrin ajoute que si les Bleus atteignent la finale, Mbappé pourrait battre le record de buts inscrits en Coupe du Monde, détenu par l’Allemand Miroslav Klose avec 16 réalisations. L’attaquant français en totalise 12 en deux participations — un seuil qu’il a atteint à 23 ans, devenant à l’époque le plus jeune joueur de l’histoire à y parvenir, selon Goal.com.

À l’entame du tournoi, Mbappé se rapproche aussi d’un autre record national : avec 56 buts en équipe de France, il n’est plus qu’à une réalisation du total d’Olivier Giroud, meilleur buteur historique des Bleus, selon Olympics.com. Le Ballon d’Or 2026 sera attribué après l’annonce de la liste des 30 nommés, attendue fin août. Les performances au Mondial, dont la phase de groupes débute le 11 juin, constitueront le dernier critère déterminant avant ce verdict.