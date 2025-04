Afrique du Nord : 235 millions $ pour un projet ferroviaire

(photo unsplash)

L’Égypte avance à grande vitesse vers une transformation profonde de son réseau ferroviaire, alliant rénovation du matériel roulant, autonomie industrielle et coopération internationale. À l’heure où la mobilité devient un levier stratégique pour le développement économique, l’Égypte mise sur le ferroviaire pour moderniser ses infrastructures de transport et relancer son industrie locale.

Dans cette dynamique, l’autorité ferroviaire égyptienne a récemment signé trois contrats d’un montant cumulé de 235 millions $ avec le groupe américain Progress Rail, spécialiste mondial des technologies ferroviaires.

Publicité

Cette collaboration porte sur trois volets complémentaires : la modernisation de locomotives, la fourniture de pièces de rechange sur une période de 15 ans, et un accompagnement technique pour l’entretien des infrastructures pendant une décennie. Une opération qui vise à allonger la durée de vie des équipements, améliorer leur fiabilité et réduire les coûts d’exploitation sur le long terme.

Mais Le Caire ne se contente pas de commandes à l’étranger. L’objectif est aussi de bâtir une véritable industrie ferroviaire nationale. Dans cette optique, le pays d’Afrique du Nord a noué des partenariats structurants avec des groupes internationaux comme Hyundai Rotem et Alstom. Ces entreprises ont été choisies non seulement pour fournir du matériel roulant, mais aussi pour implanter des unités de production sur le sol égyptien.

Le transfert de technologie et la formation locale sont au cœur de ces accords, destinés à créer des emplois qualifiés et à positionner l’Égypte comme un futur hub ferroviaire en Afrique du Nord. Cette double approche, entre achat stratégique et industrialisation locale, témoigne d’une volonté politique forte de faire du secteur ferroviaire un pilier du développement économique et logistique du pays. En réhabilitant des milliers de kilomètres de voies et en investissant dans des trains modernes, l’Égypte entend fluidifier les transports de marchandises, désengorger les routes et améliorer le quotidien de millions de voyageurs.