Afrique: les USA vont mener un exercice militaire majeur

(Crédits : Reuters)

Les relations militaires entre Washington et les nations africaines reposent sur une stratégie d’influence établie depuis plusieurs décennies, caractérisée par des programmes de formation, des ventes d’équipements, des bases opérationnelles comme Camp Lemonnier à Djibouti, et des initiatives antiterroristes notamment au Sahel. Cette coopération a connu des hauts et des bas en fonction des administrations américaines successives, révélant parfois des tensions autour de questions de souveraineté nationale et d’influence géopolitique, surtout face à la montée en puissance d’acteurs comme la Russie et la Chine sur le continent.

Dès le 14 avril, la Tunisie accueillera le lancement d’*African Lion*, mobilisant 10 000 militaires originaires de 40 nations. Cette 21ème édition rayonnera ensuite vers trois autres territoires africains – Ghana, Sénégal et Maroc – sous la coordination du Commandement des forces terrestres américaines pour l’Europe méridionale et l’Afrique.

Déploiement stratégique multinational

Le maillage territorial des forces participantes témoigne de l’envergure considérable de cette initiative. Sur le sol marocain, les contingents américains collaboreront avec les troupes françaises, britanniques, israéliennes, kényanes et néerlandaises. La Tunisie réunira quant à elle des unités égyptiennes, espagnoles, libyennes et d’autres pays africains. Au Ghana et au Sénégal, l’accent sera mis sur la coopération régionale, intégrant des forces du Bénin, de Côte d’Ivoire, de Mauritanie et des Pays-Bas.

Arsenal moderne et missions polyvalentes

Les exercices programmés engloberont des opérations complexes – descentes aéroportées, interventions amphibies, tactiques d’artillerie mobile HIRAIN – complétées par des formations en environnement urbain et souterrain. L’expérimentation d’équipements avancés constitue un pilier central avec le déploiement des lance-roquettes HIMARS et des armements d’infanterie nouvelle génération, sans négliger la dimension numérique via des simulations de cyberdéfense.

Cette démonstration de puissance poursuit un objectif fondamental : renforcer la synergie opérationnelle entre forces alliées face à un spectre de menaces multidimensionnelles, tout en maintenant un volet humanitaire et médical significatif, fidèle à la vision américaine d’une sécurité globale sur le continent africain.