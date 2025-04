Afrique : un programme de 218.8 millions $ pour booster le réseau ferroviaire

Photo de Linus Mimietz sur Unsplash

Le Mozambique veut relancer sa machine ferroviaire. Le gouvernement a annoncé un plan ambitieux pour moderniser son réseau d’ici 2030. Ce chantier, estimé à près de 219 millions de dollars, vise à faire du rail un moteur de croissance et d’intégration régionale. La nouvelle a été rendue publique ce samedi 26 avril.

Le pays prévoit d’investir de manière conséquente dans les prochaines années. Les 219 millions $ représentent une somme colossale pour un secteur longtemps délaissé. Mais les autorités sont convaincues que le rail est une clé stratégique pour soutenir l’économie. Le projet s’inscrit dans une vision claire. Il s’agit d’améliorer les infrastructures ferroviaires pour désengorger les routes, réduire les coûts logistiques et mieux connecter les régions productrices aux ports.

Publicité

Le transport de marchandises reste une priorité, notamment pour les minerais, les produits agricoles et les hydrocarbures. Selon les autorités, une meilleure offre ferroviaire permettra aussi de booster le commerce sous-régional. Le Mozambique partage ses frontières avec six pays. Il est une porte d’entrée naturelle pour plusieurs marchés de l’Afrique australe. Ce plan s’aligne sur les ambitions de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC).

Celle-ci promeut une meilleure intégration des réseaux de transport entre ses membres. En modernisant son rail, le Mozambique espère renforcer ses corridors stratégiques. Le programme prévoit la réhabilitation de certaines lignes vétustes.

D’autres seront prolongées ou doublées pour augmenter la capacité. L’accent sera mis sur la sécurité, la fluidité des convois et la fiabilité des dessertes. Le rail est un investissement lourd. Il demande du temps, des moyens et une vision. Mais le Mozambique est décidé à relever ce défi. Dans un contexte de relance économique, après les chocs liés aux cyclones et aux tensions dans le nord du pays, le transport ferroviaire apparaît comme un levier de stabilisation et d’ouverture.