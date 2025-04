Afrique : un projet solaire pour électrifier universités et hôpitaux

Photo de Biel Morro sur Unsplash

Face aux défis persistants de l’alimentation électrique, le Nigeria entreprend un virage stratégique. Le gouvernement fédéral a lancé une vaste initiative d’électrification baptisée « Renewed Hope Solarization Project », avec pour ambition de moderniser ses universités et hôpitaux en s’appuyant sur l’énergie solaire.

Cette approche ne se limite pas à une transition énergétique classique. Elle s’inscrit dans une volonté plus large de transformation des services publics, en s’attaquant aux failles qui freinent le développement de secteurs cruciaux tels que la santé et l’enseignement supérieur. Le projet prévoit l’installation de systèmes solaires d’une capacité de deux mégawatts dans chacune des trente-sept universités fédérales du pays.

L’objectif est clair : assurer une alimentation électrique continue, autonome et propre, pour garantir le bon déroulement des activités pédagogiques et de recherche, souvent perturbées par des coupures fréquentes et coûteuses. Les hôpitaux ne sont pas en reste. Chaque établissement hospitalier, également au nombre de trente-sept, bénéficiera d’un système hybride combinant énergie solaire et autres sources alternatives.

Cette configuration vise à renforcer la résilience des infrastructures médicales, tout en réduisant leur dépendance au réseau national souvent instable. Au-delà des chiffres, ce projet porte une promesse de changement tangible pour des millions de nigérians. Dans les universités, il pourrait transformer le quotidien des étudiants et des enseignants, en assurant le fonctionnement constant des laboratoires, bibliothèques et équipements informatiques.

Dans les hôpitaux, il représente une bouffée d’oxygène pour le personnel soignant et les patients. Le « Renewed Hope Solarization Project » symbolise aussi un engagement environnemental important. En misant sur le solaire, le Nigeria prend part activement à la lutte contre le changement climatique, tout en répondant à ses besoins internes de manière durable et responsable.