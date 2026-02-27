Putsch manqué au Bénin : Pascal Tigri et 8 autres militaires recherchés par la police

La Police républicaine a diffusé ce vendredi 27 février un avis de recherche visant plusieurs militaires soupçonnés d’implication dans la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025 contre le président Patrice Talon. Les identités et les photographies des personnes recherchées ont été publiées sur la chaîne WhatsApp du Centre national d’investigations numériques (CNIN).

Les individus concernés sont : Pascal Tigri, Sambiéni Castro, Samary Ousmane, Sanhouékoua Bernard, Moussa Noma Rafiou, Dassoudo Demanmon, Issa Soumanou, Setondji Laurier et Osseni Yacoubou Moudachirou. Cette diffusion marque une nouvelle phase dans les investigations engagées après l’échec du putsch présumé.

Détention provisoire pour Allassane Tigri

Dans le même dossier, Allassane Tigri, ancien ministre et vice-président du parti d’opposition Les Démocrates, a été placé en détention provisoire jeudi soir. La procédure est conduite par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Selon les chefs d’inculpation retenus, il est poursuivi pour « attentat contre l’autorité de l’État, complicité de meurtre et trahison ». Son interpellation intervient dans le cadre de l’enquête judiciaire ouverte à la suite des événements de décembre. Allassane Tigri est le frère aîné du lieutenant-colonel Pascal Tigri, présenté par les autorités comme l’auteur principal de la tentative de putsch.

Une enquête judiciaire toujours en cours

La publication de l’avis de recherche et le placement en détention provisoire s’inscrivent dans la poursuite des investigations engagées par les autorités judiciaires et sécuritaires. La procédure devant la CRIET devrait se poursuivre avec les actes d’instruction nécessaires à l’établissement des responsabilités.

Conformément au code de procédure pénale béninois, la détention provisoire intervient dans l’attente d’éventuelles audiences devant la juridiction compétente, tandis que les personnes recherchées restent activement traquées par les services de sécurité.