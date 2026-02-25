L'Algérie fait un bond en avant pour réduire sa dépendance au lait étranger

En Algérie, la question du lait occupe une place essentielle chez le consommateur. À dire vrai, le pays du Maghreb est le quatrième plus gros consommateur au monde de lait en poudre, derrière la Chine, le Brésil et le bloc européen. 22% des importations africaines de produits laitiers ont d’ailleurs été réalisées par l’Algérie, seule.

Problème, l’immense majorité des produits en vente dans le commerce sont des produits importés. Dans un contexte marqué par la volonté algérienne de réduire sa dépendance aux produits étrangers, le pays compte accélérer le développement d’une solide “économie du lait”.

L’Algérie accélère sur le marché de la production laitière

L’idée ? Créer des infrastructures industrielles modernes, permettant de répondre aux besoins des consommateurs. Une première usine vient d’ouvrir du côté de Rouiba, non loin d’Alger, la capitale. Le projet est notamment porté par Giplait, acteur majeur de la collecte et de la transformation laitière dans le pays.

Chaque jour, l’usine peut ainsi traiter près de 1,2 million de litres, soit environ 1200 tonnes de lait à transformer. D’ici à pouvoir subvenir à ses propres besoins, de manière totalement autonome, l’Algérie devra continuer à s’approvisionner auprès de ses partenaires traditionnels.

Des importations records et un vrai besoin de domicilier la production

Le lait consommé provient notamment de l’Union européenne, mais aussi de Nouvelle‑Zélande, de l’Uruguay et de l’Argentine. En tout et pour tout, ce sont 7,5 milliards USD de dépensés dans ce produit sur la seule année 2023. Un marché important, porteur, qui pousse de nombreux acteurs à envisager une implantation locale.

C’est le cas du groupe qatari Baladna, qui devrait créer une nouvelle ferme de 117 000 hectares dans la région d’Adrar. L’objectif final est d’intégrer l’ensemble de la chaîne de production en Algérie, pour avoir la main sur la production, le produit fini (et la qualité associée) ainsi que le processus logistique de revente.