Armement en Afrique : réception d’un système chinois de défense aérienne

Armée tchadienne (Photo Présidence)

À l’heure où la guerre en Ukraine et les tensions au Proche-Orient redessinent les priorités stratégiques mondiales, l’Afrique assiste à une montée en puissance de ses investissements militaires. Confrontés à des défis sécuritaires persistants, plusieurs États du continent renforcent leur arsenal pour faire face à des menaces croissantes, notamment aériennes. Le récent transfert d’équipements chinois vers le Tchad illustre cette évolution.

Deux systèmes FK-2000 livrés, une capacité défensive accrue

Le Tchad vient de réceptionner deux systèmes FK-2000, un modèle développé par la China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC). Monté sur un véhicule à roues, cet ensemble combine missiles sol-air, canons automatiques, radar et capteurs infrarouges. Sa capacité à intercepter des cibles à 25 kilomètres de distance et jusqu’à 12 000 mètres d’altitude en fait un outil destiné à contrer toute incursion aérienne.

Publicité

Conçu pour protéger les troupes et les infrastructures stratégiques contre diverses menaces aériennes, le FK-2000 rappelle le système russe Pantsir-S, tout en intégrant des adaptations propres à l’industrie de défense chinoise.

Recomposition des alliances militaires dans la région

Depuis la reprise des combats au Soudan en 2023, opposant les troupes loyales au général Abdel Fattah al-Burhan aux forces paramilitaires des FSR, le Tchad a vu ses positions diplomatiques évoluer. Critiqué pour son soutien à Dogolo, le pays s’est éloigné de certains de ses partenaires traditionnels, notamment la France, dont les demandes de neutralité dans le conflit soudanais ont été mal perçues par N’Djamena.

Par ailleurs, le soutien des Émirats arabes unis, marqué par un prêt de 500 millions de dollars et des livraisons d’équipements militaires, vient renforcer l’autonomie stratégique du Tchad. Ce renforcement militaire semble également répondre à la menace potentielle posée par l’aviation soudanaise, qui dispose encore de plusieurs dizaines d’avions de chasse d’origine soviétique ou chinoise, bien que leur état opérationnel reste incertain.

Une dynamique qui pourrait s’étendre sur le continent

La livraison de ces systèmes chinois au Tchad pourrait annoncer une évolution plus large sur le continent. Face aux tensions persistantes et aux défis de sécurité transfrontaliers, d’autres pays africains pourraient être incités à acquérir à leur tour des systèmes de défense aérienne similaires, cherchant à diversifier leurs approvisionnements et à accroître leur capacité d’autoprotection. Cette tendance renforcerait le rôle croissant de Pékin dans le domaine de l’armement africain, tout en modifiant progressivement les équilibres stratégiques régionaux.