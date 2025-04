Attaques terroristes au Bénin : après l’émotion, les vrais défis à relever

Armée béninoise (DR)

Le 17 avril 2025, le Bénin a été frappé par l’attaque terroriste la plus meurtrière de son histoire récente. Dans le parc national du W, à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso, 54 soldats béninois ont perdu la vie lors d’une embuscade revendiquée par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda. Cette tragédie a mis en lumière les failles de la coopération régionale en matière de sécurité, pointant les tensions diplomatiques entre le Bénin et ses voisins sahéliens. Mais après les nombreuses réactions, il faut maintenant faire face aux vrais défis.

Les assaillants, arrivés à moto en grand nombre, ont ciblé deux positions des forces armées béninoises dans le parc national du W, notamment près des chutes de Koudou et au « Point triple », zone frontalière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Le gouvernement béninois a confirmé que 54 militaires ont été tués, faisant de cette attaque la plus meurtrière jamais enregistrée dans le pays. Face à cette escalade de la violence, les autorités béninoises ont exprimé leur frustration quant à l’absence de coopération de la part de leurs voisins. Le porte-parole du gouvernement a souligné le manque de stratégie concertée pour contrer la menace. « Notre situation serait autrement plus facile si nous avions une belle coopération avec les pays qui nous entourent. Si de l’autre côté de la frontière il y avait un dispositif au moins comme le nôtre, ces attaques ne se dérouleraient pas de cette façon ou ne se produiraient même pas », a déclaré Wilfried Houngbédji. « Si le Bénin fait des efforts en solo et que de l’autre côté il n’y a pas de répondant, il restera en crise avec des groupes terroristes qui auront trouvé un eldorado à ses frontières », fait observer le chercheur béninois Emmanuel Odilon Koukoubou, politologue au cercle de réflexion Civic Academy for Africa’s Future. De leur côté, le Burkina Faso et le Niger, dirigés par des militaires qui ont décidé de tourner le dos à l’Occident, accusent le Bénin d’abriter des bases militaires étrangères en vue de les déstabiliser. Ce que Cotonou nie. Conséquence : une coopération militaire défaillante entre le Bénin et ses deux voisins sahéliens sur fond de brouille diplomatique, ce qui favorise les incursions terroristes. 🔥 « Restez branché à l’actu béninoise sur notre chaîne WhatsApp officielle ! » en cliquant sur ce lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x

La suite de cet article est réservé aux abonnés: Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement ou abonnez-vous ici