Aviation en Afrique : cet aéroport classé leader du continent

Le ciel africain a un nouveau champion. Lors de la cérémonie des prestigieux Skytrax World Airport Awards 2025, l’aéroport international du Cap s’est imposé comme une référence incontestée du transport aérien sur le continent. Non content d’avoir été sacré meilleur aéroport d’Afrique, il repart avec deux distinctions supplémentaires : le personnel aéroportuaire le plus remarquable d’Afrique et l’aéroport le plus propre du continent.

Ces distinctions, décernées sur la base des retours de millions de voyageurs à travers le monde, saluent bien plus qu’une simple infrastructure. Elles récompensent un ensemble d’efforts continus. On peut citer la qualité du service, l’efficacité des opérations, l’hygiène, l’expérience client, et surtout, l’engagement humain qui fait toute la différence dans un terminal.

Situé à la pointe sud du continent, le Cape Town International Airport est depuis longtemps la vitrine de l’Afrique du Sud. Car au-delà des murs, c’est une porte d’entrée vers les richesses culturelles, naturelles et économiques du pays. Dans un contexte où l’aviation post Covid-19 cherche à se réinventer, le hub sud-africain s’illustre comme un exemple de résilience et d’innovation.

Avec ses investissements dans la modernisation des installations, sa digitalisation des services et sa démarche éco-responsable, l’aéroport du Cap s’impose comme un modèle. Il donne le ton d’un avenir où les plateformes africaines ne sont plus seulement des points de passage, mais des destinations à part entière. Son personnel, reconnu comme le plus accueillant du continent, y contribue largement.