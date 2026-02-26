Bénin : l’UPR gèle la nomination des membres des cabinets municipaux

Par une note circulaire datée du 25 février 2026, le Secrétariat général de l’Union Progressiste le Renouveau ordonne aux maires issus de ses rangs de suspendre toute désignation de membres de cabinets municipaux jusqu’à nouvel ordre.

Adressé aux nouveaux édiles, le document invoque la recherche d’une cohérence politique et l’harmonisation des pratiques administratives. La direction du parti annonce l’envoi prochain de directives détaillées intégrant les exigences légales ainsi que les équilibres politiques et territoriaux.

À lire aussi Bénin : Saisie de produits prohibés dans un kiosque, cinq individus interpellés

Une mesure de discipline interne

La correspondance félicite d’abord les maires pour leur installation à la tête des communes avant de rappeler la ligne de conduite attendue. Le Secrétariat général insiste sur la nécessité de se conformer aux orientations stratégiques définies pour la gouvernance locale. « Nous savons pouvoir compter sur votre sens de discipline, votre loyauté aux orientations du parti et votre attachement à l’intérêt supérieur de notre formation politique », écrit l’instance dirigeante.

Publicité

Cette instruction bloque de fait les premières décisions liées à la constitution des équipes municipales, étape généralement engagée dès la prise de fonction. Selon le texte, des orientations « précises et harmonisées » doivent parvenir aux intéressés « dans les plus brefs délais ». Elles devraient fixer le cadre des futures nominations en tenant compte des contraintes juridiques et des équilibres internes.