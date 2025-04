Centrafrique : le pays déploie sa nouvelle cryptomonnaie, le $CAR

Photo Unsplash

Le 10 février dernier, la République centrafricaine a annoncé le lancement de sa nouvelle cryptomonnaie, le $CAR. C’est le président de la République en personne, Faustin-Archange Touadéré, qui a fait cette annonce sur son compte X. Ce memecoin fait suite au projet Sango Coin, première cryptomonnaie de la RCA lancée en 2022, qui rencontre encore aujourd’hui certaines difficultés.

Qu’est-ce qu’un memecoin ?

Un « memecoin » est une cryptomonnaie née d’un mème internet ou d’une blague virale en ligne. Ces actifs numériques se distinguent souvent par leur nature humoristique, leur forte volatilité et leur dimension spéculative. Leur valeur est fréquemment corrélée à l’engouement de la communauté en ligne et à la viralité des mèmes associés.

L’investissement dans les memecoins est généralement perçu comme spéculatif, car leur valeur n’est pas nécessairement fondée sur des fondamentaux solides. Par exemple, le Dogecoin (DOGE) est l’un des memecoins les plus notoires, ayant été créé à partir du mème du chien Shiba Inu. Le Shiba Inu (SHIB), quant à lui, constitue un autre memecoin populaire ayant connu une croissance rapide en termes de popularité.

Les perspectives du jeton CAR

Le potentiel et les ambitions du $CAR reposent sur divers facteurs. Tout d’abord, le jeton CAR s’inscrit dans la stratégie de la République centrafricaine visant à se positionner en tant qu’acteur clé des cryptomonnaies en Afrique, cherchant ainsi à moderniser son économie et à attirer des investissements. De plus, la possibilité de tokéniser les ressources naturelles du pays pourrait offrir de nouvelles opportunités de financement et stimuler le développement économique. Finalement, le succès du jeton sera conditionné par son adoption tant par les citoyens que par les investisseurs, ainsi que par son utilité au sein de l’écosystème Sango. A l’instar de l’effet levier en trading agissant comme catalyseur de la position ouverte (lots) d’un trader, le $CAR aspire à devenir une crypto qui va booster de développement économique du pays.

Cependant, ce projet n’est pas exempt de défis et d’incertitudes. En effet, la situation économique et politique de la République centrafricaine pourrait avoir un impact significatif sur l’évolution du projet Sango ainsi que sur la valeur du jeton CAR. Le manque de confiance envers les cryptomonnaies et les difficultés d’accès aux technologies pourraient également entraver l’adoption du jeton CAR.

Législation relative à la cryptomonnaie et à la tokénisation en RCA

La loi n°22.004, adoptée le 22 avril 2022, relative à la cryptomonnaie en République centrafricaine (RCA), positionne ce pays parmi les précurseurs en Afrique ayant reconnu le bitcoin comme monnaie légale, aux côtés du franc CFA. L’ambition de cette initiative est de faciliter les transactions électroniques tout en dynamisant l’économie numérique.

Cette législation régule toutes les transactions effectuées en cryptomonnaies par des entités tant physiques que morales, qu’elles soient publiques ou privées. Elle a pour vocation d’établir un cadre juridique propice aux échanges de ces actifs numériques.

Dans le but de renforcer son engagement envers l’adoption et l’expansion des cryptomonnaies au sein de son territoire, la RCA a promulgué, le 23 juillet 2023, une loi visant à encadrer la tokénisation de ses ressources naturelles et foncières, comme rapporté sur la page web du journal Le Monde. Cette démarche constitue une avancée significative dans sa stratégie innovante concernant les cryptomonnaies.

Le succès du jeton CAR reposera sur son adoption par les utilisateurs ainsi que sur la confiance qu’ils lui accordent. Le $CAR vient tout juste d’être lancé ; il nous appartient désormais d’observer ce que l’avenir lui réserve.

