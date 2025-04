Chine : un mastodonte face à des critiques après un accident tragique

Photo : DR

Les véhicules autonomes, portés par des avancées technologiques majeures, suscitent un grand intérêt en raison de leur potentiel à transformer la conduite automobile. Ces véhicules, capables de se diriger sans intervention humaine, utilisent une combinaison de capteurs, de caméras et de logiciels pour analyser leur environnement et prendre des décisions en temps réel.

Si ces systèmes sont conçus pour améliorer la sécurité et l’efficacité des transports, ils ne sont pas exempts de risques. Des incidents peuvent survenir, mettant en lumière les défis et les incertitudes qui entourent cette technologie en pleine évolution. Récemment, un tragique accident en Chine a ravivé ces préoccupations, alors que trois jeunes femmes ont perdu la vie lors d’une collision avec une barrière en béton.

Publicité

L’incident en question implique un modèle de voiture électrique Xiaomi SU7, équipé d’un système de conduite autonome. Selon les informations divulguées par l’entreprise, le véhicule circulait en mode autopilote à 116 km/h avant l’accident, qui a eu lieu sur une portion de l’autoroute Dezhou-Shangrao dans la province d’Anhui. L’autopilote a détecté un obstacle sur une zone en chantier et a émis un avertissement, signalant au conducteur qu’il devait reprendre le contrôle. Cependant, malgré cette alerte, quelques secondes plus tard, le véhicule a heurté violemment une barrière à 97 km/h. Un incendie s’est rapidement déclaré, et des vidéos montrant la voiture en feu ont circulé sur les réseaux sociaux, choquant l’opinion publique.

Xiaomi a immédiatement annoncé sa coopération avec la police dans le cadre de l’enquête. Le fondateur de l’entreprise, Lei Jun, a exprimé sa profonde tristesse et a promis de continuer à travailler étroitement avec les autorités. Toutefois, l’accident a soulevé de nombreuses interrogations. Les utilisateurs se demandent si le système de conduite autonome a été efficace dans la gestion de cette situation d’urgence.

En particulier, des questions sont posées sur la fiabilité du mode autopilote, l’incapacité apparente de la voiture à éviter l’accident, ainsi que la raison pour laquelle le véhicule a pris feu après la collision. Les critiques sur les réseaux sociaux ont aussi remis en cause la réactivité de Xiaomi face à l’incident, notamment après qu’une femme se soit plaint sur Weibo de l’absence de contact de l’entreprise avec la famille des victimes.