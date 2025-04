Côte d’Ivoire : décès d’un ex-chef de la diplomatie

image d'illustration

La Côte d’Ivoire perd une personnalité incontournable de sa diplomatie avec le décès d’Amara Essy, une figure marquante du paysage politique ivoirien. Proche collaborateur du président Félix Houphouët-Boigny, il a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères de 1990 à 1999, contribuant largement à l’essor diplomatique de son pays sur la scène internationale. Son parcours, marqué par des responsabilités de haut niveau, témoigne de son engagement profond pour la cause ivoirienne et africaine.

Amara Essy a laissé une empreinte indélébile dans le domaine diplomatique, non seulement en Côte d’Ivoire mais également sur la scène internationale. Né en 1944, il a entamé sa carrière en 1971, à l’âge de 27 ans, en tant que Premier conseiller à l’ambassade ivoirienne au Brésil. Deux ans plus tard, il intégrait la mission permanente de la Côte d’Ivoire aux Nations Unies, où il a rapidement montré son expertise en diplomatie internationale. C’est au sein de cette organisation qu’il a forgé sa réputation, devenant un acteur clé dans les négociations mondiales, notamment en présidant la 49e session de l’Assemblée générale des Nations Unies entre 1994 et 1995.

Sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny, Amara Essy a occupé plusieurs postes prestigieux, dont celui de représentant permanent de la Côte d’Ivoire auprès de l’ONU, avant de devenir ministre des Affaires étrangères en 1990. Au cours de son mandat, il a œuvré pour renforcer les relations internationales de son pays, tout en dirigeant avec efficacité et diplomatie. Son action a été particulièrement remarquée lors de l’élection de la Côte d’Ivoire en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU en 1989, un exploit qu’il a mené avec succès malgré l’opposition de certains pays.

Amara Essy a également marqué l’histoire de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), devenant en 2001 son secrétaire général, puis président intérimaire de la Commission de l’Union africaine en 2002, après la transformation de l’OUA en Union africaine. Son travail au sein de ces institutions reflète son dévouement à l’intégration et à la coopération africaine.

Le décès d’Amara Essy à Abidjan dans la nuit du 7 au 8 avril 2025 prive la Côte d’Ivoire d’un diplomate émérite, dont l’engagement envers son pays et l’Afrique restera gravé dans les mémoires. Son héritage témoigne de l’importance de la diplomatie pour la paix et le développement, et il continuera à inspirer les générations futures dans la quête d’un monde plus uni et solidaire.