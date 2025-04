Donald Trump: deuxième faux pas d’un ministre

Pete Hegseth. Photo : K. Ota/SIPA

L’usage des messageries privées dans les cercles gouvernementaux reste un sujet sensible. Lorsqu’il s’agit d’échanger des données liées à la sécurité nationale ou à des opérations militaires en cours, plusieurs experts et responsables recommandent d’éviter les plateformes de communication non officielles, même lorsqu’elles sont chiffrées. Car si ces outils offrent une certaine confidentialité pour le grand public, ils ne répondent pas toujours aux standards de sécurité requis pour des échanges d’ordre stratégique. L’incident impliquant le ministre américain de la Défense illustre une fois de plus les limites de ces applications dans un contexte où la moindre fuite peut avoir des conséquences majeures.

Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, fait actuellement l’objet d’une enquête interne après avoir divulgué des informations militaires sensibles sur la messagerie Signal. Selon plusieurs sources relayées par la presse américaine, l’homme aurait partagé, le 15 mars dernier, les horaires précis des vols destinés à frapper des positions houthies au Yémen. Ce partage s’est produit non seulement dans un groupe où figurait, par erreur, un journaliste, mais également dans une seconde conversation regroupant des proches, parmi lesquels son épouse, son frère, son avocat et d’autres membres de son entourage personnel et professionnel.

Le contexte de cet échange soulève de nombreuses questions. L’épouse du ministre, bien qu’ancienne journaliste et familière des milieux de l’information, n’occupe aucune fonction officielle au sein du Pentagone. Sa présence dans des discussions classées sensibles avait déjà suscité des critiques, notamment lors de rencontres avec des dirigeants étrangers. De leur côté, le frère de Pete Hegseth et son avocat, tous deux liés à l’institution de la Défense, n’étaient pas nécessairement destinataires des informations opérationnelles concernant les frappes au Yémen.

Le choix de la messagerie Signal, bien qu’en apparence sécurisée, s’est heurté aux consignes internes du Pentagone. Des fonctionnaires auraient averti le secrétaire de ne pas aborder ce type de contenu via cette application, préférant les canaux gouvernementaux dédiés, conçus pour réduire les risques de compromission. Le fait que cette alerte n’ait pas été suivie d’effet accentue les interrogations sur le niveau de vigilance observé par certaines figures au sommet de l’appareil sécuritaire.

Malgré les faits révélés, la Maison-Blanche, par la voix de son attachée de presse Karoline Leavitt, a affirmé que le président Donald Trump maintenait sa « confiance absolue » en Pete Hegseth. Ce soutien politique contraste avec les inquiétudes exprimées par une partie de l’administration, préoccupée par la récurrence de comportements jugés imprudents.

Ce nouvel épisode, surnommé par la presse américaine « Signal Gate« , vient s’ajouter à une faille précédente impliquant le même responsable. Il alimente un débat persistant au sein de l’exécutif américain sur l’usage des technologies de communication dans le traitement d’informations classifiées. Au-delà du cas Hegseth, il met en lumière les enjeux critiques de sécurité liés aux habitudes numériques des décideurs publics.