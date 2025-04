Tarifs douaniers US: mise en garde de la Chine

Photo: DR

Les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis s’intensifient à nouveau, marquant un nouvel épisode dans une rivalité économique qui dure depuis plusieurs années. Les relations entre les deux puissances sont régulièrement marquées par des mesures protectionnistes et des sanctions réciproques, notamment sur le commerce et les technologies. Cette escalade a connu un nouveau tournant lorsque le président américain Donald Trump a annoncé, mercredi, l’imposition de nouveaux droits de douane ciblant des produits chinois. Cette décision a immédiatement suscité une vive réaction de Pékin.

Le ministère chinois du Commerce a exhorté Washington à renoncer à ces nouvelles taxes, qu’il considère comme unilatérales et contraires aux règles commerciales internationales. La Chine dénonce une mesure qui, selon elle, menace les chaînes d’approvisionnement mondiales et pèse sur la croissance économique mondiale. Pékin a également promis des représailles afin de protéger ses intérêts économiques et ceux des entreprises chinoises affectées.

Publicité

Ces nouveaux tarifs, qui atteignent 34 % d’augmentation et s’ajoutent aux 20 % de droits de douane supplémentaires déjà en place, portent un coup sévère aux exportateurs chinois. Pour la Chine, cette initiative de l’administration Trump s’inscrit dans une stratégie plus large de pression économique, visant à rééquilibrer la balance commerciale entre les deux pays au profit des États-Unis.

La rhétorique protectionniste de la Maison-Blanche rappelle les politiques économiques des années 1930, marquées par des mesures similaires ayant exacerbé les tensions internationales. Les analystes mettent en garde contre les répercussions possibles de cette escalade, non seulement pour les économies chinoise et américaine, mais aussi pour le commerce mondial dans son ensemble. De nombreux acteurs économiques craignent une perturbation accrue des échanges et une instabilité prolongée sur les marchés financiers.

De son côté, Pékin insiste sur la nécessité de résoudre ces différends par un dialogue équitable et non par des mesures coercitives. Le gouvernement chinois souligne qu’il n’existe « aucun vainqueur dans une guerre commerciale » et met en avant les risques d’un isolement économique pour les États-Unis eux-mêmes. Malgré ces tensions, la Chine affirme rester ouverte à des discussions, tout en préparant des contre-mesures pour limiter l’impact de ces nouvelles restrictions sur son économie.

Ce bras de fer entre Washington et Pékin illustre la complexité des relations économiques internationales et souligne les enjeux stratégiques qui sous-tendent les décisions politiques en matière de commerce. La riposte chinoise pourrait prendre plusieurs formes, allant de l’augmentation des droits de douane sur des produits américains à des restrictions visant certaines entreprises technologiques. L’avenir de ces relations commerciales dépendra désormais de la capacité des deux nations à trouver un terrain d’entente, sous peine d’aggraver encore davantage une situation déjà précaire.