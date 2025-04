Énergie en Afrique : 1500 MW visés grâce au renouvelable

Nicholas Doherty - Unsplash

Le Congo-Brazzaville ambitionne de transformer son paysage énergétique en misant sur les énergies renouvelables. D’ici 2030, le pays vise une capacité installée de 1500 MW, une annonce faite lors du Congo Energy & Investment Forum, récemment tenu à Brazzaville. Cette ambition repose sur une meilleure exploitation des ressources hydroélectriques et solaires du pays.

Avec un potentiel hydroélectrique estimé à 27000 MW, le Congo-Brazzaville dispose d’une ressource abondante encore peu exploitée. Actuellement, seuls quelques barrages contribuent à l’alimentation du réseau national. Pour accélérer sa transition énergétique, le gouvernement a identifié plusieurs projets hydroélectriques totalisant 4000 MW, principalement dans la région de Brazzaville.

Ces infrastructures permettront non seulement de répondre aux besoins croissants en électricité, mais aussi d’exporter l’énergie excédentaire vers les pays voisins. Au-delà de l’hydroélectricité, le solaire représente une autre opportunité majeure pour le pays. Grâce à son climat favorable, le Congo-Brazzaville peut diversifier son mix énergétique et renforcer son indépendance énergétique. Des initiatives visant à développer des parcs solaires sont en cours, avec le soutien d’investisseurs locaux et internationaux.

L’amélioration de l’offre énergétique est un levier clé pour l’industrialisation et l’attractivité économique du pays. En garantissant un accès fiable et durable à l’électricité, le gouvernement entend stimuler les secteurs industriels, miniers et agricoles, tout en facilitant l’électrification des zones rurales. L’engagement du Congo-Brazzaville en faveur des énergies renouvelables s’inscrit dans une dynamique continentale, où plusieurs pays africains cherchent à exploiter leurs ressources naturelles pour assurer une transition énergétique durable. Si les projets annoncés aboutissent, le pays pourrait s’imposer comme un acteur énergétique de premier plan en Afrique centrale.