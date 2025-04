Énergie en Afrique : 3 projets solaires annoncés dans ce pays

(Photo DR)

Longtemps tributaire des énergies fossiles pour alimenter son réseau électrique, le Botswana opère un virage stratégique vers un modèle plus vert. Porté par une volonté politique affirmée et des partenariats internationaux ambitieux, le pays d’Afrique australe fait désormais du solaire un pilier de sa transition énergétique. Et les premiers résultats sont déjà palpables.

C’est dans cette dynamique que s’inscrit l’annonce récente du développeur AAAS Energy, spécialisé dans les projets photovoltaïques en Afrique subsaharienne. En partenariat avec l’entreprise locale Solar Power, l’opérateur s’apprête à lancer trois nouvelles centrales solaires dans les localités de Charles Hill, Kasane et Maun. Ensemble, ces projets totalisent une capacité installée de 11 mégawatts-crête (MWc), de quoi fournir de l’électricité à plusieurs milliers de foyers.

L’investissement, estimé à 7,8 millions de dollars, repose sur un modèle économique stable. En effet, chaque centrale bénéficiera d’un contrat d’achat d’électricité (PPA) d’une durée de 25 ans, signé avec la Botswana Power Corporation (BPC). Une garantie de rentabilité qui témoigne de la confiance des institutions nationales dans le potentiel des énergies renouvelables.

Mais au-delà des chiffres, ce projet illustre une évolution de fond. Le Botswana, riche en charbon mais conscient des enjeux climatiques mondiaux, cherche à diversifier son mix énergétique tout en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre. L’énergie solaire s’impose comme une solution de premier plan, dans un pays où l’ensoleillement est à la fois abondant, constant et sous-exploité.

Ce virage est aussi une réponse au défi de l’accès à une électricité fiable et abordable, notamment dans les zones rurales. Les centrales de Charles Hill, Kasane et Maun visent à réduire la dépendance à l’importation d’électricité, tout en renforçant l’autonomie énergétique de plusieurs régions du nord et de l’ouest du pays.

Pour AAAS Energy, ce partenariat s’inscrit dans une vision plus large : faire du Botswana une vitrine de l’énergie propre en Afrique australe. En intégrant les standards technologiques les plus récents, les trois centrales devraient contribuer à moderniser l’infrastructure électrique du pays et à améliorer la stabilité du réseau national.