Énergie en Afrique : lancement d’un projet d’interconnexion à 292 millions $

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

Un nouveau chapitre de coopération énergétique s’ouvre entre la Zambie et la Tanzanie. Les deux pays viennent de franchir une étape majeure avec le lancement du projet d’interconnexion électrique Zambie-Tanzanie. Il s’agit d’un investissement stratégique de 292 millions de dollars destiné à connecter leurs réseaux nationaux.

Ce chantier s’inscrit dans une vision panafricaine de relier les systèmes énergétiques de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe pour créer un marché électrique intégré à l’échelle continentale. L’interconnexion entre la Zambie et la Tanzanie fait partie du corridor Zambie-Tanzanie-Kenya, un projet à fort potentiel qui ambitionne de connecter plusieurs régions à travers un réseau transfrontalier.

Publicité

En rejoignant les systèmes de la Southern African Power Pool et de la Eastern Africa Power Pool, cette infrastructure devient une clé de voûte pour la sécurité énergétique du continent. Ce lien stratégique permettra aux pays impliqués de mutualiser leurs ressources, d’échanger des surplus d’électricité en temps réel, et d’accélérer l’électrification des zones mal desservies.

Il contribuera aussi à stabiliser les prix de l’énergie dans la région et à faciliter l’intégration des énergies renouvelables. En Zambie comme en Tanzanie, l’enjeu est aussi social. Des millions de foyers restent encore privés d’accès fiable à l’électricité. Ce projet représente donc une opportunité concrète d’améliorer le quotidien des populations, en connectant des zones rurales et périurbaines à un réseau plus solide et plus résilient. L’interconnexion Zambie-Tanzanie est l’un des nombreux projets qui donnent corps à l’idée d’une Afrique interconnectée et solidaire, capable de construire ses propres réseaux d’infrastructures et de répondre à ses besoins énergétiques par des solutions concertées.