Incursion nord-coréenne : Séoul tire des coups de semonce

Des soldats nord-coréens, à la frontière avec le sud.

La péninsule coréenne reste l’un des foyers de tension les plus persistants du globe. Séparées depuis la fin de la guerre de Corée en 1953 par un simple armistice et non un traité de paix, la Corée du Nord et la Corée du Sud vivent sous une trêve précaire depuis plus de 70 ans. Les échanges diplomatiques sont rares, souvent ponctués par des démonstrations de force, des exercices militaires ou des tirs de missiles. Pyongyang, régulièrement accusé de violer les sanctions internationales, notamment par ses essais balistiques, maintient une posture militaire tendue. De son côté, Séoul, alliée stratégique de Washington, renforce régulièrement sa vigilance à la frontière, particulièrement dans la zone démilitarisée (DMZ), où les incidents restent fréquents malgré une surveillance constante.

Ce mardi 8 avril, l’état-major interarmées sud-coréen a rapporté avoir adressé un message d’avertissement à des soldats nord-coréens ayant franchi brièvement la frontière. Une dizaine d’hommes auraient effectué une incursion dans la DMZ, zone à la fois hautement sécurisée et rendue difficilement praticable par la végétation dense et les mines. L’armée sud-coréenne a réagi par des tirs de semonce avant de voir les soldats nord-coréens se replier vers le nord. L’événement s’est produit aux alentours de 17 heures, selon les autorités militaires de Séoul.

La veille de cette incursion, les services sud-coréens avaient déjà repéré une activité jugée inhabituelle le long de la ligne de démarcation. Près de 1.500 soldats nord-coréens auraient été observés en train de dégager des zones et de poser des barbelés. L’état-major a évoqué un possible entraînement militaire ou des inspections internes, tout en maintenant une surveillance active, notamment sur tout signe de lancement de missile, la Corée du Nord étant dotée de l’arme nucléaire.

Ces manœuvres interviennent dans un contexte politique sensible pour Séoul, marqué par la récente destitution du président Yoon Suk Yeol par la Cour constitutionnelle. L’armée sud-coréenne a déclaré rester pleinement mobilisée face à d’éventuelles provocations, évoquant une posture de vigilance renforcée.

Les incidents de ce type ne sont pas inédits. Plusieurs traversées de la frontière par des soldats nord-coréens ont été signalées l’an dernier, certains considérés comme accidentels. Mais le climat de défiance persistant entre les deux voisins, combiné aux tensions géopolitiques régionales, rend chaque franchissement de la ligne de démarcation potentiellement explosif.