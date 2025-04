Gaz en Afrique : un projet de construction d’usine flottante à l’étude

Gaz naturel liquéfié (Photo DR)

Le Mozambique s’affirme de plus en plus comme un acteur incontournable dans la transition énergétique mondiale, grâce à l’exploitation stratégique de ses vastes ressources en gaz naturel. Dernier jalon en date, l’approbation par les autorités mozambicaines du plan de développement du projet Coral Norte, porté par le géant italien Eni.

Ce nouveau projet gazier, situé dans la zone 4 du bassin de Rovuma, marque une étape décisive dans l’ambition du pays de devenir un hub régional du gaz naturel liquéfié (GNL). Coral Norte viendra ainsi compléter le succès de Coral South, plateforme flottante mise en service en 2022 et qui, en à peine deux ans, a déjà permis l’expédition de 100 cargaisons de GNL vers l’Europe, témoignant de la capacité du Mozambique à jouer un rôle de fournisseur fiable dans un marché sous tension.

Coral Norte prévoit la construction d’une nouvelle unité flottante de liquéfaction de gaz, une infrastructure de pointe qui permettra d’extraire, liquéfier et exporter le gaz en mer, évitant ainsi les contraintes logistiques terrestres. Ce modèle offshore, déjà éprouvé avec Coral South, a démontré sa résilience et son efficacité dans un environnement complexe. L’intérêt renouvelé d’Eni et l’accélération des investissements confirment la confiance des grands acteurs mondiaux dans le potentiel énergétique du Mozambique.

Pour Maputo, ce projet est bien plus qu’un développement industriel. Il incarne une vision à long terme, fondée sur la monétisation intelligente des ressources naturelles, dans un contexte de forte demande mondiale en énergie propre et flexible. Au-delà de l’aspect technique, Coral Norte est porteur d’enjeux économiques cruciaux. Il devrait générer des milliers d’emplois directs et indirects, renforcer les recettes de l’État et positionner le pays comme un fournisseur stratégique sur les marchés européens, asiatiques et africains.