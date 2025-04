Gaz naturel : un pays africain entre dans la cour des producteurs

Photo Pixabay

À l’échelle mondiale, l’exploitation du gaz naturel liquéfié (GNL) constitue une activité stratégique dans le secteur de l’énergie. Plusieurs États, notamment au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, en Afrique et en Asie centrale, se positionnent comme acteurs majeurs de cette filière. Ces pays voient dans le GNL un levier de croissance économique, de diversification énergétique et d’influence géopolitique. L’Afrique de l’Ouest rejoint progressivement cette dynamique avec l’entrée officielle du Sénégal dans le cercle restreint des nations productrices et exportatrices de gaz.

Le projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), développé conjointement par la Mauritanie et le Sénégal, vient d’enregistrer une étape cruciale. British Petroleum (BP), opérateur du site, a annoncé le chargement sécurisé de la toute première cargaison de GNL issue de la phase 1 du projet. Cette opération symbolise le démarrage effectif de la production gazière dans les deux pays, consolidant ainsi leur place sur les marchés énergétiques internationaux.

La production du champ GTA, entamée le 31 décembre, est le fruit d’une coopération entre plusieurs partenaires : BP, Kosmos Energy (États-Unis), la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) et la Société Mauritanienne des Hydrocarbures. Ce partenariat technique et financier vise à exploiter les importantes réserves estimées à 25 trillions de pieds cubes de gaz naturel.

Les estimations actuelles tablent sur une production annuelle d’environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, dont 2,4 millions proviendront de la phase initiale. Ce volume est destiné en majorité à l’exportation, répondant à la demande croissante sur les marchés internationaux. Toutefois, une partie du gaz extrait sera allouée aux besoins énergétiques internes du Sénégal et de la Mauritanie, contribuant à renforcer leur autonomie énergétique.

L’annonce du chargement de la première cargaison s’inscrit dans un contexte global de diversification des sources d’approvisionnement en énergie, à un moment où les enjeux liés à la transition énergétique et à la sécurité énergétique sont particulièrement sensibles. Pour le Sénégal, cette avancée représente non seulement un tournant dans son développement économique, mais également un marqueur important de sa montée en puissance dans l’industrie extractive.

Ainsi, la livraison inaugurale réalisée par BP constitue une étape stratégique qui positionne désormais le pays comme un acteur émergent dans le domaine du gaz naturel liquéfié, aux côtés de partenaires régionaux et internationaux.