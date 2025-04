Guerre commerciale: la Chine sanctionne les USA mais rassure

(Michele Spatari - Getty Images)

La tension commerciale entre Pékin et Washington connaît une nouvelle escalade. Après l’annonce par Donald Trump d’une taxation à hauteur de 34% sur les importations chinoises, la riposte de l’Empire du Milieu ne s’est pas fait attendre. Le gouvernement chinois a dévoilé vendredi des mesures miroirs, appliquant exactement le même taux sur les produits américains. Cette surenchère s’inscrit dans la continuité d’un bras de fer commercial initié lors du premier mandat de Trump et qui semble reprendre de plus belle depuis sa réélection.

Riposte calculée et message diplomatique

Selon le vice-ministre chinois du Commerce, les actions défensives de Pékin cherchent à défendre non seulement les intérêts des entreprises locales mais également ceux des sociétés américaines opérant en territoire chinois. Par cette stratégie, la Chine espère également encourager Washington à revenir vers les principes du commerce mondial équitable, comme l’a indiqué dimanche le haut fonctionnaire lors d’échanges avec des représentants d’entreprises américaines. Le message diplomatique de Pékin attribue clairement la responsabilité des tensions actuelles à l’administration américaine.

Publicité

Garanties aux investisseurs américains malgré les tensions

Élément notable de cette crise, malgré l’imposition de nouvelles barrières douanières, les responsables chinois ont cherché à tranquilliser les investisseurs américains présents dans le pays. Lors de sa rencontre avec des dirigeants de grandes entreprises comme le géant médical GE Healthcare et le constructeur automobile Tesla, le représentant du ministère du Commerce a encouragé une collaboration continue pour préserver l’intégrité des chaînes logistiques internationales et favoriser des relations mutuellement avantageuses.

Le vice-ministre a réaffirmé l’engagement de son pays à demeurer un environnement propice, fiable et prometteur pour les capitaux étrangers, tentant ainsi d’apaiser les préoccupations des sociétés américaines face au risque de mesures punitives qui pourraient compromettre leurs opérations en Chine. Cette approche double de fermeté diplomatique couplée à des assurances économiques reflète la tactique chinoise.