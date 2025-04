Le Festival du livre béninois de jeunesse célèbre sa 26ᵉ édition

Photo: DR

Le Chant d’Oiseau de Cotonou accueille depuis ce mercredi 2 avril et ce jusqu’au 6 avril 2025 la 26ᵉ édition du Festival du Livre Béninois de Jeunesse, placée sous le thème : Les étoiles de la littérature de jeunesse. Cet événement annuel, ouvert gratuitement au public, met en lumière les acteurs de la littérature destinée aux jeunes lecteurs.

Le lancement officiel, tenu le jeudi 3 avril, a été l’occasion pour plusieurs personnalités du secteur de s’exprimer sur l’importance de la littérature jeunesse. Béatrice Lalinon Gbado, écrivaine, fondatrice des éditions Ruisseaux d’Afrique et présidente de l’association Selibèj, organisatrice de l’événement, a rappelé les origines du festival, initié en 1999 pour pallier le manque d’accès aux livres chez les enfants.

Un système de pré-achat de livres via des chèques-livres a permis d’introduire des ouvrages dans les bibliothèques scolaires et d’encourager la lecture à travers des animations et concours. Aujourd’hui, le festival propose des expositions, des rencontres avec des auteurs et des compétitions favorisant l’intérêt des jeunes pour la lecture. Béatrice Lalinon Gbado a souligné l’importance de nourrir l’imaginaire des enfants tout en transmettant des valeurs africaines et universelles.

L’appel du professeur Adrien Huannou

Le professeur Adrien Huannou, critique littéraire et spécialiste des lettres africaines, a mis en perspective l’évolution de la littérature jeunesse. Il rappelle que bien avant son institutionnalisation moderne, les contes et légendes africains jouaient déjà un rôle fondamental dans l’éducation des enfants. Selon lui, la littérature jeunesse est un vecteur puissant de transmission des valeurs et du savoir.

Concernant les défis actuels, il estime que la responsabilité face à la dyslexie et au manque d’intérêt pour la lecture incombe davantage à l’école qu’aux auteurs. Il plaide pour une meilleure formation des jeunes lecteurs afin qu’ils deviennent à la fois des acteurs du développement et des citoyens cultivés.

La présence de la Bibliothèque de l’IAJP/CO

La Bibliothèque de l’Institut des Artisans de Justice et de Paix (IAJPCO) fait partie des institutions présentes au festival. Son responsable, Hubert Rodríguez, met en avant une sélection d’ouvrages destinés aux enfants, abordant des thématiques variées comme la citoyenneté, la circulation routière, la famille et l’éducation. Il invite parents et enseignants à découvrir ces livres, qui constituent des outils pédagogiques enrichissants.

La bibliothèque, existant depuis 27 ans, est ouverte à tous, des élèves aux professeurs en passant par les religieux. Informatique et moderne, elle fonctionne sur inscription annuelle, avec consultation sur place. Hubert Rodríguez insiste sur l’accueil chaleureux réservé aux visiteurs et encourage le public à profiter de ce service.