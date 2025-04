Monnaies en Afrique : top 5 des plus fortes

Dinar tunisien (Ph. Kapitalis)

L’importance d’une monnaie forte pour un pays ne saurait être sous-estimée. Elle constitue un pilier fondamental de la stabilité économique en limitant l’inflation et réduisant les fluctuations des taux de change. Une devise robuste facilite également les importations, renforce le pouvoir d’achat des citoyens et attire les investissements étrangers. Elle témoigne souvent d’une économie saine, d’une gestion financière prudente et d’institutions solides. Sur le continent africain, certains pays se distinguent par la valeur relative de leur monnaie, illustrant leurs performances économiques particulières.

Le podium dominé par l’Afrique du Nord

En mars 2025, le classement des devises africaines les plus puissantes, établi par Business Insider Africa selon leur parité avec le dollar américain, révèle une domination des pays nord-africains. Le dinar tunisien occupe la première place avec un taux de 3,09 dinars pour un dollar américain, malgré une dépréciation significative au cours de la dernière décennie. Cette position surprenante témoigne néanmoins de la résilience relative de cette monnaie comparée à ses homologues continentales.

Publicité

La deuxième place revient au dinar libyen, qui s’échange à 4,83 unités pour un dollar. Le dirham marocain complète ce podium nord-africain avec un taux de 9,57 dirhams pour un dollar. Ces trois monnaies bénéficient d’économies diversifiées et de politiques monétaires historiquement plus stables que dans d’autres régions du continent.

Des performances remarquables en Afrique australe et insulaire

Le pula botswanais se hisse à la quatrième position avec un taux de 13,62 pour un dollar américain. Le Botswana, dont l’économie repose largement sur l’extraction et l’exportation de diamants, maintient depuis des décennies une gestion prudente de ses finances publiques.

La roupie seychelloise ferme ce top 5 avec un taux de 14,37 pour un dollar. L’archipel des Seychelles, dont l’économie dépend fortement du tourisme, a su préserver la valeur de sa monnaie malgré les défis récents.

Selon les données du convertisseur de devises de Forbes actualisées au 26 mars 2025, ces cinq pays ont tous enregistré une légère hausse de la valeur de leur monnaie par rapport au mois précédent. Cette tendance positive illustre le potentiel économique de l’Afrique, composée majoritairement de nations en développement rapide qui peuvent compter parmi les devises les plus performantes du monde.

Top 5 des monnaies africaines les plus fortes (mars 2025)