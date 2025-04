Nucléaire iranien : Moscou soutient les négociations directes

Photo : Capture écran BBC

Le programme nucléaire iranien reste un enjeu majeur de la scène internationale, attirant régulièrement l’attention des grandes puissances. Depuis plusieurs années, ce dossier suscite des tensions et des efforts diplomatiques pour trouver une solution durable. Alors que les négociations précédentes ont souvent été marquées par des rebondissements, une nouvelle dynamique semble se dessiner. Le Kremlin a exprimé son soutien aux pourparlers directs entre Washington et Téhéran, soulignant l’importance de l’approche diplomatique pour apaiser la situation.

La déclaration de Donald Trump, surprenant de nombreux observateurs, a révélé que les États-Unis avaient entamé des discussions directes avec l’Iran, concernant son programme nucléaire. Ces pourparlers, qui se dérouleront à un niveau élevé, marquent une étape importante dans les relations entre les deux nations, traditionnellement en désaccord sur cette question sensible. Trump a annoncé que ces discussions se poursuivraient samedi et qu’une rencontre de haut niveau était prévue, bien qu’aucun détail précis sur son format n’ait été donné. Malgré les réserves de Téhéran, qui a réitéré son rejet d’un dialogue direct avec Washington, des entretiens indirects sont prévus entre les représentants iraniens et américains à Oman, un lieu qui semble jouer un rôle clé dans ces négociations.

Publicité

Dans ce contexte, la Russie a réagi favorablement à cette initiative. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a salué ces discussions comme un moyen potentiel de réduire les tensions dans la région. Il a réitéré la position de Moscou, qui soutient une résolution des différends nucléaires iraniens par la voie politique et diplomatique, et a évoqué les contacts indirects déjà en préparation. Le soutien de la Russie à cette approche témoigne de son engagement pour une désescalade et de son rôle actif dans les discussions internationales autour de ce dossier complexe.

L’Iran, pour sa part, poursuit ses consultations avec ses partenaires traditionnels, la Russie et la Chine, tout en restant ferme dans sa position vis-à-vis des négociations directes avec les États-Unis. Les résultats de ces discussions à venir pourraient marquer un tournant significatif dans le processus de règlement du dossier nucléaire iranien, bien que de nombreuses questions demeurent sans réponse.