Or en Afrique : 50 033 onces produites par cette mine

Des lingots et minerais d'or

Le Burkina Faso confirme son statut de poids lourd de l’or en Afrique de l’Ouest. Porté par une stratégie nationale de valorisation des ressources minières et une attractivité croissante auprès des investisseurs, le pays enregistre des résultats prometteurs en cette 2025. C’est ainsi que la mine de Sanbrado, exploitée par la société australienne West African Resources, a livré 50 033 onces d’or au cours du premier trimestre, selon une mise à jour officielle publiée le mardi 8 avril.

Cette performance, jugée solide par les observateurs du secteur, place Sanbrado sur la bonne trajectoire pour atteindre son objectif annuel situé entre 190 000 et 210 000 onces. Un seuil ambitieux, mais réaliste au regard de la cadence actuelle de production et des investissements engagés. Tous les experts en économie s’accordent à dire que l’or demeure une valeur refuge. Le Burkina Faso attire un nombre croissant d’opérateurs internationaux désireux de sécuriser leurs approvisionnements.

Outre West African Resources, plusieurs compagnies minières canadiennes, australiennes et russes renforcent leur présence dans le pays, malgré les défis sécuritaires. Les premières autorités, de leur côté, multiplient les signaux d’ouverture et de réformes pour mieux encadrer, fiscaliser et accompagner l’activité minière. L’objectif est de faire de l’or un levier de développement durable et équitable. Rappelons que le métal jaune contribue significativement au PIB et aux recettes d’exportation du pays .

La mine de Sanbrado, située dans la région du Centre-Nord, est l’un des fleurons de cette dynamique. Depuis son entrée en production commerciale en 2020, elle s’est imposée comme l’un des projets miniers les plus performants à l’échelle nationale. Grâce à des infrastructures modernes et une politique environnementale encadrée, elle illustre le potentiel du partenariat entre acteurs étrangers et gouvernance locale. Au-delà des chiffres, c’est tout l’écosystème minier burkinabè qui semble évoluer. L’accent est désormais mis sur la transformation locale et la transparence dans la gestion des revenus.