Or en Afrique: restitution d’une importante quantité saisie par un pays

Brillant par son éclat et sa rareté, l’or fascine depuis des millénaires. Métal précieux à forte valeur symbolique, il a traversé les civilisations en tant que signe de pouvoir, de richesse et de prestige. Utilisé à la fois comme monnaie, parure ou réserve de valeur, l’or demeure aujourd’hui au cœur d’enjeux économiques et géopolitiques majeurs. Sa convoitise ne faiblit pas, et il continue de susciter l’attention, notamment lorsqu’il se trouve mêlé à des circuits illicites.

C’est dans ce contexte que les autorités mauriciennes ont remis à Madagascar une cargaison de 25,5 kg d’or, saisis en 2019 sur leur territoire. Ce lot, constitué de 45 plaques et de bijoux en or, avait été intercepté dans le cadre d’une affaire de trafic. La restitution officielle a eu lieu en marge d’une réunion des chefs d’État et de gouvernement de la Commission de l’océan Indien. À cette occasion, le Premier ministre de Maurice, Navinchandra Ramgoolam, a personnellement remis les biens au Président malgache, Andry Rajoelina.

Le transfert immédiat de ces objets précieux vers la Banque centrale de Madagascar a été annoncé, marquant une étape significative dans la lutte contre les réseaux criminels transnationaux. Pour le chef de l’État malgache, cet acte ne se limite pas à une simple récupération matérielle : il incarne une volonté affirmée de coopération entre les deux pays et une reconnaissance du droit de son pays à retrouver ce qui lui appartient.

Ce geste diplomatique, salué lors de la cérémonie officielle, illustre également l’importance des mécanismes de collaboration régionale pour contrer les flux illicites de ressources naturelles. Il rappelle que la traçabilité de l’or, au-delà de sa valeur intrinsèque, s’inscrit dans un cadre plus large de transparence et de justice internationale.