Pape François: heure du décès, les premières informations

Figure marquante de l’Église catholique au XXIe siècle, Jorge Mario Bergoglio, devenu pape François en mars 2013, a marqué son pontificat par une volonté de réforme, un style pastoral simple et un engagement constant en faveur des plus vulnérables. Premier pape jésuite, premier à provenir d’Amérique latine, il s’est attaché, tout au long de son ministère, à rapprocher l’Église des fidèles et à réaffirmer son rôle dans les grandes causes contemporaines. Ce lundi 21 avril 2025, le Saint-Siège a annoncé son décès à l’âge de 88 ans, mettant fin à douze années de pontificat.

La nouvelle est tombée tôt dans la matinée : à 7 h 35 précises, le pape François s’est éteint au Vatican. La déclaration officielle du cardinal camerlingue Kevin Farrell, publiée peu après, a été sobre : « Ce matin à 07h35, l’évêque de Rome, François, est revenu à la maison du Père. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de son Église. » L’annonce a immédiatement déclenché une onde d’émotion dans le monde catholique et au-delà, alors même que la veille, le pape apparaissait encore en public.

Publicité

En effet, ce dimanche de Pâques, le souverain pontife avait célébré la messe sur la place Saint-Pierre et salué les fidèles venus en nombre. Ce moment chaleureux, partagé avec les pèlerins, semblait témoigner d’une amélioration de son état de santé, pourtant affaibli ces dernières semaines par une pneumonie bilatérale. Bien qu’encore convalescent, il avait tenu à maintenir ses engagements liturgiques, à l’image de son attitude tout au long de son pontificat.

À la suite de sa disparition, la période dite de Sede Vacante s’est immédiatement ouverte. Elle sera marquée par une série de rites et de procédures bien définis. Pendant les neuf jours qui suivront, des obsèques solennelles seront organisées à Rome. Dans l’intervalle, l’administration du Vatican est confiée au cardinal camerlingue, en l’occurrence Kevin Farrell, jusqu’à l’élection du nouveau pape. Le conclave, rassemblant les cardinaux électeurs — dont la majorité a été nommée par François lui-même —, devra se tenir dans un délai de 15 à 20 jours.